Coronapandemie in Deutschland : Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 207,4

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steht bei 42.770 — 5 Prozent weniger als vor einer Woche. Doch der Anteil der Omikron-Variante am Infektionsgeschehen in Deutschland steigt rapide an.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Donnerstag morgen binnen 24 Stunden 42.770 Corona-Neuinfektionen. Das sind 2157 Fälle weniger als vor einer Woche, als 44.927 Positiv-Tests gemeldet wurden. 383 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 207,4 von 205,5 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Das RKI weist darauf hin, dass während der Feiertage und zum Jahreswechsel weniger getestet wird und demnach vermutlich weniger Fälle gemeldet werden.

Aus Daten des RKI geht hervor, dass der Anteil der Omikron-Variante am Infektionsgeschehen in Deutschland rapide ansteigt. Seit Mitte November wurden 13.129 Fälle der neuen Corona-Variante zugeordnet. Laut einer Mitteilung des RKI vom Mittwoch wurden 2686 Omikron-Fälle mehr gemeldet als am Vortag, das sei ein Plus von 26 Prozent. In die Statistik fließen allerdings auch Nachmeldungen aus den vergangenen Wochen ein.

Der Deutsche Städtetag fordert Bund und Länder mit Blick auf die unklare Omikron-Datenlage auf, mehr Labor- und Testkapazitäten zu ermöglichen. „Um die Meldelage und verlässliche Datenlieferungen weiter zu verbessern, sollten Bund und Länder dafür sorgen, dass die niedergelassenen Praxen die nötigen PCR-Tests auch an Feiertagen wie Weihnachten und Neujahr sicherstellen und auch genügend Laborkapazitäten an diesen Tagen zur Verfügung stehen“, sagt Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy dem „RedaktionsNetzwerk Deutschland“. „Auch die Meldekette von den Ländern an das RKI muss an diesen Tagen gut laufen.“ Die Gesundheitsämter seien aktuell nicht das Nadelöhr in der Meldekette, wenn es darum gehe, die Zahl der positiven Tests ans RKI zu melden.