Die vierte Welle : Die bundesweite Corona-Inzidenz schnellt auf ein neues Rekordniveau

Aktualisiert am

Die Sieben-Tage-Inzidenz erreicht einen Rekordwert von 312,4 — der neunte Tag in Folge mit einem neuen Höchststand. Die Zahl der Neuinfektionen ist 47 Prozent höher als noch vor einer Woche.

Ein Mann wartet an einer Corona-Teststation in Duisburg. Bild: AFP

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist abermalig deutlich angestiegen. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Dienstagmorgen unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter mitteilte, erhöhte sich der Wert auf 312,4 und erreichte damit den neunten Tag in Folge einen neuen Höchststand. Am Vortag hatte die Inzidenz bei 303,0 gelegen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen an. Am Montag der vergangenen Woche hatte der Wert die Schwelle von 200 überschritten, die bis dahin die Höchstmarke seit Beginn der Pandemie gewesen war. Seitdem wurden täglich neue Höchstwerte registriert.

Den jüngsten Angaben des RKI zufolge wurden binnen 24 Stunden 32.048 Coronavirus-Neuinfektionen sowie 265 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 verzeichnet. Die Gesamtzahl der registrierten Infektionsfälle in Deutschland seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 5.077.124, die Gesamtzahl der verzeichneten Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion auf 97.980.