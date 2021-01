Corona-Ansteckungen : Die wichtigsten Antworten auf die drängendsten Fragen

Warum gehen die Inzidenzen nur so zaghaft runter? Halten die Menschen sich etwa nicht an die Regeln?

Momentan befinden wir uns in einer Situation, in der die Daten der vergangenen Wochen sehr schwierig zu interpretieren sind. Das liegt daran, dass während der Feiertage Ämter und Arztpraxen geschlossen waren und deutlich weniger getestet wurde. So wurden während der letzten Woche des Jahres 2020 mit 800.000 Tests nur halb so viele Tests durchgeführt wie in der Woche vor Weihnachten. In der ersten Januarwoche ist die Zahl nun wieder auf rund 1,2 Millionen gestiegen. Diese Schwankungen in den Testzahlen bedeuten aber, dass man aus den vom Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlichten Inzidenzen wenig verlässliche Informationen über das Infektionsgeschehen seit Weihnachten ableiten kann. Das wird sich erst in der kommenden Woche ändern, wenn die Unregelmäßigkeiten der Feiertage keinen Einfluss mehr auf die Zahlen haben. Dass Anfang Januar die Inzidenzen zunächst wieder gestiegen sind, könnte auch damit zu tun gehabt haben, dass jetzt wieder mehr getestet wird. Immerhin geht seit dem 3. Januar die Zahl der intensivmedizinisch behandelten Covid-19-Fälle nach drei Monaten des Anstiegs erstmalig wieder zurück. Ob das heißt, dass die Maßnahmen erfolgreich waren und die Menschen sich wirklich an die Kontakteinschränkungen halten, wird sich in den nächsten Tagen an den – dann hoffentlich wieder zuverlässigen – Infektionszahlen zeigen.