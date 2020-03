Deutschland und Corona : In einem Land, das stillsteht

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Epidemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Das wird – aller Voraussicht nach – auch gelingen. Deutschland hat nicht nur ein vergleichsweise gutes Gesundheitssystem, es ist auch vergleichsweise gut auf die Corona-Herausforderung vorbereitet, so unbekannt der Erreger auch sein mag. Die Politik tut dafür das Ihre. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erweist sich als vortrefflicher Krisenmanager. Der Auftritt der Kanzlerin gemeinsam mit ihrem Minister in dieser Woche vor der Bundespressekonferenz zeigte einerseits den Ernst der Lage, vermittelte andererseits aber auch das Vertrauen: Wir schaffen das.

Die Kanzlerin wurde kritisiert, ihr Auftritt komme zu spät. Nein, er kam genau zum richtigen Zeitpunkt, nämlich genau in dem Moment, in dem Deutschland im Kampf gegen Corona tatsächlich komplett umdenken musste. Gleich nach ihrem Auftritt besprach Merkel mit den Ministerpräsidenten die Lage. So wurde ein weitgehend einheitliches Handeln abgesichert.

Zwar waren zu diesem Zeitpunkt schon Zweifel laut geworden, ob es sinnvoll ist, dass Infektionsschutz in Deutschland Ländersache ist und der Bund im Fall Corona nicht einfach per Pandemie-Plan durchregieren kann. Aber dass der Föderalismus die Bevölkerung gefährde, wie man auch schon hören konnte, ist Quatsch.

Von Panik gibt es keine Spur

Die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern sowie den Landkreisen, Städten und Gemeinden läuft weitgehend reibungslos, vielleicht sogar vorbildlich. Alle kennen die Größe der Aufgabe und ihre Verantwortung. Der Gesundheitsminister kann sich auf die mehr als vierhundert Gesundheitsämter in Deutschland verlassen, auch wenn er keine Zugriffsmöglichkeit auf sie hat. Der Bund kann Empfehlungen geben, gestützt auf die Autorität vor allem des Robert-Koch-Instituts.

Und der Bund kann Geld zur Verfügung stellen. Er kann außerdem vorausschauend die wirtschaftlichen Folgen lindern. Bundesregierung und Bundestag haben gezeigt, wie rasch sie handeln können. Von wegen die Koalition bekomme nichts hin, habe keinen Plan und sei am Auseinanderlaufen. Schon am vergangenen Sonntag hat der Koalitionsausschuss sich für eine Kurzarbeitsregelung ausgesprochen, damit die Betriebe möglichst wenige entlassen. Das Modell hat sich in der Bankenkrise und der folgenden Rezession schon einmal bewährt. Eine Woche später ist die Regelung von Bundestag und Bundesrat beschlossen. Die Politik hat alles getan, was sie – vorerst – tun konnte.

Umgekehrt zeigt die Gesellschaft ein erstaunliches Vertrauen in die Politik, wenn es um die Bewältigung der Coronakrise geht. Dabei schien es bislang so, als wäre dieses Vertrauen längst verloren. Krisen schärfen manchmal den Blick.

Von Panik gibt es keine Spur, und selbst in den sozialen Netzwerken scheint der Ton zivilisierter, besonnener und ernsthafter geworden zu sein. Offenbar wissen die Deutschen, dass sie sich in schwieriger Zeit eben doch auf Staat und Gesellschaft verlassen können. Und dass gegen Corona alle Verschwörungstheorien nicht helfen, wohl aber Umsicht, Bildung und Gelassenheit.