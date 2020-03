Einzelhandel und Coronavirus : „Die Leute halten ihr Geld zusammen“

Vor Hugendubel in Frankfurt blühen die Wildkirschen, und in den Schaufenstern der Modehäuser an der Zeil leuchten die Farben Rosa und Zitronengelb um die Wette. Es könnte so schön sein, jetzt im März. Am Samstag war die Innenstadt sogar belebter, als man das nach den Hiobsbotschaften am Tag zuvor erwartet hätte. „Wer weiß, vielleicht ist es das letzte Mal“, sagte eine Kundin in der Galeria Kaufhof, die fürchtet, dass die Sorge um die Verbreitung des Coronavirus auch die Geschäftswelt lahmlegen könnte.

Petra Kirchhoff Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Der Handel hat zurzeit – mit Ausnahme von Supermärkten und Drogerien – nichts zu lachen. Die Frankfurter Innenstadt ist besonders betroffen. Dort fehlen die Kunden aus Asien, die laut Joachim Stoll, Sprecher der Frankfurter Händler, etwa ein Drittel des Umsatzes in der Stadt ausmachen. Durch die Corona-Krise sei noch einmal gut ein Viertel weggebrochen, wie auch Kollegen aus dem Umland berichteten. „In Krisenzeiten halten die Leute ihr Geld zusammen“, sagt Stoll. „Und alle Geschäfte, die jetzt schon leiden, kriegen jetzt noch einmal einen Stoß.“