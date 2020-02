Zwei Tote durch Coronavirus : Codogno ist das italienische Wuhan

Wuhan liegt jetzt auch in Italien und heißt Codogno. Codogno ist eine Stadt von knapp 16.000 Einwohnern in der Region Lombardei, etwa 60 Kilometer südöstlich von Mailand in der Po-Ebene gelegen. Und seit Samstag ist Codogno eine menschenleere Geisterstadt. Im örtlichen Krankenhaus von Codogno liegt Italiens „Patient eins“, infiziert mit dem Covid-19-Virus, auf der Intensivstation in ernstem, aber offenbar stabilem Zustand, bei künstlicher Beatmung. Es handelt sich um einen 38 Jahre alten Mann, der sich erstmals am 16. Februar bei der Notaufnahme der Klinik mit hohem Fieber und Grippesymptomen gemeldet hatte. Nach einer Untersuchung schickte man den „grippekranken“ Mann wieder nach Hause.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. F.A.Z.

Drei Tage später wurde er von seiner Ehefrau, die im achten Monat schwanger ist, abermals in die Klinik von Codogno gebracht – mit noch höherem Fieber und in akuter Atemnot. Inzwischen hatte sich die Frau daran erinnert, dass sich ihr Mann rund vier Wochen zuvor mit einem kurz davor aus China zurückgekehrten italienischen Manager zum Abendessen getroffen hatte. Das war am 21. Januar, als es an den italienischen Flughäfen noch keine Kontrollen für Reisende aus China gegeben hatte. Zudem hatte der China-Rückkehrer keinerlei Symptome aufgewiesen, führte sein Leben wie gewohnt weiter.

„Patient null“ ist jetzt identifiziert und auch auf das Virus getestet – seltsamerweise negativ. Die Mediziner können sich diesen Umstand nicht recht erklären: Entweder entwickelte der Organismus von „Patient null“ Antikörper gegen das Virus, blieb aber ansteckend, oder der Mann überstand die Krankheit ohne Symptome. Jedenfalls trafen sich die beiden befreundeten Männer nach Aussage von „Patient null“ sechs oder sieben Mal seit dessen Rückkehr aus China. Mehrere Male auch zum Abendessen in verschiedenen Restaurants in Codogno sowie in benachbarten Städten.

„Patient eins“ bleibt vorerst in Codogno

Von „Patient eins“ berichten italienische Medien, dass dieser ein ausgesprochen aktives Leben geführt habe, ehe er schließlich am 16. Februar schwer erkrankte. Gemeinsam mit seiner Laufgruppe „Codogno 82“ nahm der 38 Jahre alte Mann an zwei Halb-Marathonläufen teil – am 2. Februar nahe Genua in Ligurien und am 9. Februar bei Lodi in seiner lombardischen Heimatregion. Außerdem kickte er noch am 15. Februar mit seinen Kumpels aus seiner Stamm-Bar. Und natürlich ging er zur Arbeit, zu einem Unilever-Betrieb in Casalpusterlengo, rund fünf Kilometer von Codogno entfernt. Von den regelmäßigen Besuchen in seiner Espresso-Bar und verschiedenen Restaurants ganz zu schweigen.

Bis Samstagmorgen wurden in der Lombardei 16 Infektionen mit dem Covid-19-Virus bestätigt. Unter ihnen die schwangere Ehefrau von „Patient eins“, außerdem der Sohn der Betreiber von dessen Stamm-Bar und weitere Personen aus Codogno und Umgebung. Allein in der Klinik von Codogno wurden acht Personen positiv auf das Virus getestet, drei Patienten und fünf Angestellte.