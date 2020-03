Biotechunternehmen Curevac : Trump kassiert Korb im Kampf um Impfstoffhersteller

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Epidemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Mit MRNA wird ein sogenanntes instabiles Biomolekül bezeichnet, das in jedem Menschen vorkommt. Es kann bei direkter Verabreichung ins Gewebe als Impfstoff eingesetzt werden, wobei nur niedrige Dosen nötig seien. Nach Angaben des Unternehmen ist damit eine neue Klasse von Medikamenten und Impfstoffen möglich. Was nicht in der Pressemitteilung stand und nun von der „Welt am Sonntag“ öffentlich gemacht wurde: Trump wollte die Top-Leute von Curevac für viel Geld auf seine Seite ziehen, um so die Ergebnis der deutschen High-Tech-Forschung exklusiv für Amerika nutzen zu können. In der Politik aber auch in sozialen Medien machten sich am Wochenende nach Bekanntwerden der Avancen lautstarker Ärger breit.

Berlin will Verkauf blockieren

Man habe ein hohes Interesse daran, „Wirkstoffe und Impfstoffe in Deutschland und Europa zu produzieren“, hieß es im Wirtschaftsministerium. Die notwendigen Mittel gegen einen Verkauf hätte man in Berlin mit dem Außenwirtschaftsrecht in der Hand. Ein Sprecher des Forschungsministeriums, das über Cepi ebenfalls die Curevac-Aktivitäten unterstützt, bestätigte: Die Entwicklungsförderung eines Impfstoffs gegen das Corona-Virus und von Medikamenten gegen die Lungenkrankheit Covid-19 habe für Berlin „höchste Priorität.“ Die Bundesregierung stehe in einem intensiven Kontakt mit Curevac. „Der exklusive Verkauf eines eventuellen Impfstoffes an die Vereinigten Staaten muss mit allen Mitteln verhindert werden. Der Kapitalismus hat Grenzen“, schrieb der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach auf Twitter.

Curevac-Chef Daniel Menichella war vergangene Woche ohne Angaben von Gründen abgelöst worden. Seither führt Unternehmensgründer Ingmar Hoerr wieder das Unternehmen. Dass Hoerr – obwohl insgesamt nicht übermäßig auf Twitter aktiv – einen Trump-Satire-Account retweetet hat, lässt seine politische Einstellung erahnen. Der Wissenschaftler hatte Curevac im Jahr 2000 gegründet. Bis zum Jahr 2014 wurde die Firma nahezu im Alleingang von Hopp finanziert. Im Jahr 2015 stieg die Bill & Melinda Gates Foundation ein. Zudem kooperiert das Unternehmen mit multinationalen Konzernen und Organisationen, darunter Boehringer Ingelheim und der amerikanischen Pharmakonzern Eli Lilly. Hopps Holding ist noch immer größter Anteilseigner. Curevac hat bislang rund 550 Millionen Euro an Investitionen eingesammelt, um die Forschung mit aktuell rund 450 Mitarbeitern voranzutreiben, Gewinn hat die Firma noch keinen gemacht.

Im Internet wurde am Wochenende sogar heftig darüber diskutiert, ob ein Unternehmen, das für die Bewältigung einer Pandemie eine so tragende Rolle spielen könnte, nicht verstaatlicht werden sollte. „Das wäre das Ende einer innovativen Firma. Der Staat kann und sollte das nicht selbst machen“, antwortet Boris Palmer, der bekannte Tübinger Oberbürgermeister auf einen Facebook-Kommentar mit der entsprechenden Forderung. Dieser Zeitung sagte Palmer: „Die Stadt tut nicht erst seit gestern alles, um Curevac gute Bedingungen zu bieten und sie in Tübingen zu halten.“ Man darf getrost davon ausgehen, dass Palmer längst alle Hebel in Bewegung gesetzt hat, um Curevac Flankenschutz zu gewähren.