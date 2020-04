Culcha Candela über Corona : „Über die Straße gehen ist gefährlicher“

An der Frage, was „systemrelevant“ ist, scheiden sich schnell die Geister. Denn sieht man von Krankenhäusern und Supermärkten ab, ist vieles streitbar: Braucht der Mensch Baumärkte eher als Möbelhäuser? Buchläden mehr als Bekleidungsgeschäfte? Auf was können wir verzichten? Nicht auf Konzerte, sagt die Band Culcha Candela, und löste damit heftige Diskussionen auf Twitter aus.

Die Band, die bisher noch plant mit ihrem zehnten Album ab Herbst auf Tour zu gehen, weist auf der Plattform schon seit Tagen auf die massiven Einbußen der Musikbranche und der einzelnen Künstler hin. Diese sind in der Tat immens. Doch warben Culcha Candela nicht nur für Unterstützung der Künstler, denen ohne Live-Auftritte tatsächlich oft die Überlebensgrundlage fehlt, sondern kritisierten den grundsätzlichen Umgang mit dem Virus.

„Da lohnt sich für uns als Band schon fast die Ansteckung“

Die Diskussion kam in Schwung, als die Komikerin Hazel Brugger am Sonntag die Rufe nach Lockerungen auf Twitter kommentierte: „Den Lockdown beenden wollen, weil er funktioniert, ist genau so wie keine Kondome mehr zu benutzen, weil das Verhüten mit Kondom bis jetzt ja jedesmal geklappt hat.“ Daraufhin antworteten Culcha Candela: „nee, dann lass mal bis 2025 machen, wenn‘s funktioniert! vorsorglich, für alle kommenden pandemien! never change a runing system. (sic!) lol. dass leute wie du, die hart vom auftrittsverbot betroffen sind (wie wir auch) so etwas schreiben, wundert uns jedes mal.“ Und legte dann noch einmal nach: „die mortalitätsrate ist unter 1%. da lohnt sich für uns als band schon fast die ansteckung, damit der wahnsinn vorbei ist und wir wieder normal leben können. über die straße gehen ist gefährlicher.“

Die Mehrzahl der Reaktionen war empört bis hämisch. Culcha Candela wurde als egoistisch, unverantwortlich und irrelevant beschimpft, die Band verkenne das Risiko und habe sich außerdem verrechnet. Culcha Candela antwortete emsig den Kritikern und machte es damit nicht unbedingt besser: Natürlich gebe es ein Risiko, „aber viel menschen (sic!) dürfen auch rauchen und saufen und der staat fördert das!“ Trotz allem ernteten die Musiker aber nicht nur Kritik: „An den Scheiss-Antworten unter euren Tweets erkennt man, dass es vielen Leuten anscheinend am Arsch vorbei geht, ob man ganzen Berufsgruppen (= Millionen von Menschen in diesem Land) von heute auf morgen die Existenzgrundlage entzieht. Die scheinen alle gut versorgt zu sein“, schrieb ein Nutzer.

Es folgten dann auch einige versöhnliche Töne, in denen Culcha Candela aber trotzdem klar machte, grundsätzlich bei ihrem Standpunkt zu bleiben: „ihr wisst ganz genau (hoffen wir), dass uns menschenleben nicht egal sind. im gegenteil. wir wollten nur darauf hinweisen, dass eine branche mit 300.000 plus existenzen am arsch ist und es nächstes jahr von den 1200 festivals, clubs, bars & restaurants die hälfte nicht mehr geben wird.“ Ihre Äußerungen zur Sterblichkeitsrate seien „selbstreferentielle Ironie“ gewesen und bewusst falsch verstanden worden. Es gehe jedoch um die Frage, ob Möbel- und Autohäuser tatsächlich so viel wichtiger als die Kulturbranche seien. Darin zeige sich purer Lobbyismus.

Die Diskussion, die am Wochenende begann, ebbt derweil nicht ab. Sollten Culcha Candela weiterhin so twitterfreudig sein, darf man davon ausgehen, dass es auch noch eine Weile weitergeht.