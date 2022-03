New Mexico : Covid-Patient verlässt Krankenhaus nach 550 Tagen

Nordrhein-Westfalen : Niederlande liefern verurteilten Mörder am Mittwoch aus

Am Mittwoch wird der Mörder der 1993 in Dortmund getöteten Schülerin Nicole Schalla an einem Grenzübergang den deutschen Behörden übergeben. Im Dezember war er kurz vor seinem Gang ins Gefängnis in die Niederlande geflüchtet.