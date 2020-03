Italien riegelt Norden ab : Freie Fahrt ins Sperrgebiet

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Epidemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Soll jeder vierte Italiener zuhause warten?

Welche Folgen diese beispiellose Maßnahme für das Land haben wird, weiß niemand. Soll jeder vierte Italiener für vier Wochen zuhause sitzen und warten, bis das vermaledeite Coronavirus „besiegt“ ist, wie es in der zunehmend martialischen Sprache bei in Krisensitzungen beratenden Politiker und Fachleute in Rom heißt? Oder wird man den im Dekret verwendeten Begriff „unabdingbar“ für ausnahmsweise zulässige Ortsveränderungen und trotz allgemeinen Verbots eben doch gewährter Bewegungsfreiheit weit fassen?

Wie offen das „Sperrgebiet“ noch am Sonntag war, konnte man nicht erst auf der Brennerautobahn A22 an der Grenze von der Emilia-Romagna zur „isolierten“ Lombardei erleben: Weder auf der Autobahn selbst noch an der Zahlstelle bei der Abfahrt Mantua Nord oder sonst auf einer Straße gab es eine Kontrolle oder gar eine Sperre. Freie Fahrt – abgesehen von der allgemeinen Geschwindigkeitsbegrenzung von 130 Stundenkilometern – hatte es auch schon weiter südlich auf der Autobahn von Rom und Bologna Richtung Norden gegeben.

Dort führen die A22 und auch die große Nord-Süd-Magistrale A1 durch die Provinzen Modena und Reggio Emilia in der Region Emilia-Romagna, die ebenfalls seit der Nacht zum Sonntag Sperrgebiet sind. Auch dort gab es am Sonntagmorgen keine Sperren oder Kontrollen, weder auf der Autobahn noch sonst irgendwo. Ungeachtet irreführender Titelzeilen in vielen Zeitungen sind die Sperrgebiete eben keine neuen „roten Zonen“.