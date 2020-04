Geöffnete Schule in Kopenhagen : „Fast alle Schüler sind gekommen“

In Dänemark haben die Schulen wieder geöffnet. Oberstufenleiter Jürgen Sacht der Sankt-Petri-Schule in Kopenhagen erklärt, wie die Organisation gelingt und das Ansteckungsrisiko gering gehalten werden soll.

Herr Sacht, Sie gehören zur Schulleitung der deutsch-dänischen Sankt-Petri-Schule in Kopenhagen, einer der ältesten Privatschulen Dänemarks. Nach der Schließung in der Corona-Krise haben die Schulen im Königreich nun wieder geöffnet. Wie ist die Lage bei Ihnen?

Matthias Wyssuwa



Wir haben die Öffnung zu dritt in der Schulleitung intensiv vorbereitet, seit Mittwoch haben wir wieder geöffnet für die Schüler der nullten bis zur fünften Klasse, das entspricht der ersten bis sechsten Klasse in Deutschland. Bei uns sind das etwa 400 Schüler.

Was mussten Sie beachten?

Es gibt Richtlinien der Behörden zur Hygiene und vor allem zum Abstand, die wir umsetzen mussten. Unser Hausmeister hat Helfer bekommen, damit wir mehrmals am Tag die Toiletten und alle Oberflächen reinigen können, von Tischen bis zu den Türgriffen. Wir haben auch noch ausreichend Desinfektionsmaterial bekommen, die Eigenproduktion in Dänemark ist schon ordentlich angelaufen. Gesichtsmasken brauchten wir hingegen nicht, die sind in Dänemark kaum Thema. An der Schule läuft kein einziger Mensch mit Maske herum, auch auf der Straße sieht man das nur selten. Und dann haben die Richtlinien noch vorgegeben, dass die Kinder mehrmals die Hände waschen müssen, aber auch, dass zwei Meter Abstand zwischen ihnen einzuhalten sind im Klassenraum.

Wie haben Sie das sichergestellt?

Unser Hauptgebäude ist sehr alt, da ist nicht viel Platz. Daher haben wir uns dazu entschieden, in zwei Schichten zu unterrichten. Wir haben jede Klasse geteilt, eine Hälfte wird morgens vier Stunden unterrichtet und geht dann nach Hause, oder im Notfall in die Betreuung. Die andere Hälfte macht am Nachmittag vier Stunden. Wir haben drei Klassen pro Jahrgang, die jetzt also in sechs Lerngruppen mit festen Lehrern eingeteilt sind, die dafür neue Stundenpläne entwickelt haben. Und weil die Eltern die Schule nicht betreten dürfen, haben wir markiert, wie die Kinder in die Schule gehen und wo sie diese dann wieder verlassen sollen. Da steht dann auch Personal von uns, und die Eltern stehen in gehörigem Abstand auf dem Gehweg oder der Straße. Das läuft gut.

Die Kinder sind auch alle gekommen?

Uns hat überrascht, dass das Angebot super angenommen wird, wir sind fast vollzählig.

Es gibt durchaus Kritik von Eltern an der Öffnung der Schulen, eine dänische Facebook-Gruppe ist sehr populär, in der es heißt, die Kinder seien keine Versuchskaninchen. Haben Sie das auch erlebt?

Wir hatten ein bisschen damit gerechnet, dass es Eltern gibt, die ihre Kinder wegen solcher Bedenken nicht in die Schule schicken. Auch haben wir ein paar E-Mails in dieser Richtung erhalten. Aber das ist offensichtlich bei uns nur eine Minderheit. Die Regierung hat klar gesagt, dass so etwas nicht genehmigt wird. Die Unterrichtspflicht gilt, so haben wir es den Eltern gesagt. Bislang sind mehr als 90 Prozent der Schüler gekommen.

Aber verstehen Sie die Bedenken?

Die Bedenken teilen wir grundsätzlich. Wenn man sichergehen will, dass sich niemand ansteckt, dann kann man natürlich die Schulen nicht öffnen. Aber es geht eben nicht darum, dass niemand krank wird, sondern dass unser Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Das haben die meisten verstanden. Und es hängt natürlich auch davon ab, ob Mitglieder in der Familie zu Risikogruppen gehören und es deshalb Sorgen gibt. Dafür haben wir Verständnis. Aber die Rechtslage ist eindeutig, und die Masse hält sich daran.

Wie ist das mit Lehrern, die zu einer der Risikogruppen gehören?

Wir haben Lehrer, die jetzt nicht teilnehmen an der Eröffnung der Schule und durch externe Vertretungslehrer ersetzt werden. Das System mit Vertretungslehrern ist in Dänemark allerdings auch viel eingespielter als in Deutschland, da hier grundsätzlich kein Unterricht ausfällt und wir so auch in normalen Zeiten stets Vertretungslehrer haben. So konnten wir das neue Schichtsystem gut planen. Und die Lehrer, die zu Hause sind, bereiten Fernunterricht für Schüler vor, die auch noch nicht in der Schule sind. Eine andere Frage ist es, wie wir damit umgehen, wenn Lehrer ausfallen – sie sollen ja schon mit einem leichten Schnupfen sofort zu Hause bleiben. Dann würde es bei uns schnell eng werden.

Wie war die Reaktion der Lehrer auf die Wiedereröffnung?

Die meisten Lehrer waren froh, wieder in irgendeiner Form einen Alltag zu haben und Kontakt zu anderen Lehrern und Schülern. Und die Schüler freuen sich ohnehin total. Das war schön am Mittwoch zu sehen, wie für viele ein Herzenswunsch in Erfüllung ging: Endlich wieder Schule.

Aber wenn man auf die Abstandsregeln der Behörden schaut, dürfen sie ihren Freunden ja trotzdem nicht zu nah kommen. Wie machen Sie das?

Die Kinder sind in Spielgruppen eingeteilt, jeweils zu dritt, in denen sie sich näher kommen dürfen.

Das funktioniert?

Die dänische Bildungsministerin hat dazu den richtigen Satz gesagt, dass Kinder eben Kinder sind. Wenn Regeln von den Kindern also nicht eingehalten werden, ist es nicht Aufgabe der Lehrer, sie auszuschimpfen oder auseinanderzuzerren. Wir arbeiten darauf hin, dass die Kinder einsehen, wie sinnvoll die Regeln sind. Aber wenn in der Pause zwei Kinder aus verschiedenen Spielgruppen sich zu nahe kommen, ist das auch keine Katastrophe. Wir haben den Pausenhof nicht eingeteilt, den Platz haben wir als Innenstadtschule gar nicht. Und unsere pädagogische Arbeit verfolgt ja sonst auch die völlig gegenteilige Richtung: Wir bringen den Kindern bei, dass man sich vertrauen kann, dass der andere nicht gefährlich ist, sondern ganz im Gegenteil. Damit hören wir jetzt auch nicht auf.