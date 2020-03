Coronavirus : Wie der Staat die Pharma-Industrie regulieren sollte

Lässt uns die Pharma-Industrie nicht nur in der Antibiotika-, sondern auch in der Corona-Krise im Stich? Vieles spricht dafür. Deswegen ist es höchste Zeit, dass der Staat jetzt regulierend eingreift.

Wenn Rom brennt, sagt ein bekanntes Wort, ist es unrecht, Geige zu spielen, aber es ist ganz in Ordnung, während Rom brennt, Hydraulik zu studieren. Was ist in Zeiten der Corona-Krise die Hydraulik, die jetzt studiert werden muss? Bleibt man nahe an dem Vergleich, so geht es um das Studium all der Mechanismen, die vielleicht verhindern könnten, dass sich eine solche Epidemie wiederholt.

Zwei Dinge, schreibt in diesem Sinne der Microsoft-Gründer Bill Gates, der mit seiner Stiftung inzwischen eine Weltmacht in der Gesundheitsbranche ist, müssen die Führer dieser Welt in der Corona-Krise – in jeder Krise – tun. Sie müssen das Problem unverzüglich lösen und dann dafür sorgen, dass es nicht wieder passiert.

Im wichtigsten Medizinjournal der Welt, dem „New England Journal of Medicine“, lässt Gates wissen, wen er mit den „Führern dieser Welt“ meint. Nicht allein die Regierungen, internationalen Organisationen, die Weltgesundheitsbehörde, nein, er nimmt vor allem die Pharmabranche in die Gemeinwohlpflicht. Industrie und Regierungen müssten zusammen einen Impfstoff entwickeln und auch gemeinsam dafür sorgen, dass der Impfstoff schnellstmöglich bei allen ankommt. Auch bei denen, die nichts dafür zahlen können: „Während einer Pandemie dürfen Vakzinen und antivirale Medikamente nicht einfach an den Höchstbietenden gehen.“ Moralische Verpflichtungen dieser Art schmecken der Pharmaindustrie nicht, sie vernimmt sie aber immer öfter. Zum Studium der Hydraulik gehört also auch das Studium des Marktes für Gesundheit.

Vor siebzehn Jahren blickte die Welt mit der ersten Corona-Pandemie in einen Abgrund. Das Sars-Virus war extrem gefährlich. Glücklicherweise war es wenig ansteckend, weswegen das Problem nach wenigen Monaten mit Eindämmungsmaßnahmen gelöst war. Dafür sorgen aber, dass man, falls es wiederkehren würde, nicht noch einmal bei null anfangen müsste, wollte keiner. Bevor der Corona-Impfstoff fertig war, den man zu entwickeln begonnen hatte, winkten alle ab, die Pharmaindustrie zuerst. Für die Medikamentenentwicklung gab es kein neues Geld, weder aus privatwirtschaftlichen noch aus öffentlichen Kassen. Der Schock der Sars-Epidemie, die auch damals schon eine Weltwirtschaftskrise auslöste, war schnell vergessen. Vertane Chance für Impfstoff Die zweite drohende Coronavirus-Seuche ein paar Jahre später, die den Namen Mers trägt, ist bis heute nicht aus der Welt. Ein Drittel der Infizierten stirbt an dem Erreger, aber auch er ist zu wenig infektiös und fordert, zynisch gesprochen, zu wenig Opfer, um die Chefs der Welt bisher beeindrucken zu können. Spezielle antivirale Arzneien oder Impfstoffe? Fehlanzeige. In die dritte Coronavirus-Pandemie, Covid-19, sind wir deshalb genauso hineingerauscht, wie wir aus jeder der jüngeren Seuchengefahren herausgekommen waren: Bis auf ein paar Spezialistenlabors und abgebrochene Studien hatte die Welt seit Beginn der Covid-19-Seuche vor zwei Monaten nichts anzubieten, was die Wirtschaft und die Köpfe hätte schützen und den Auswüchsen einer digital entfachten Pandemieangst etwas entgegensetzen können. Vorsorge ist ein lausiges Geschäftsmodell, wenn es um steigende Margen und Aktienkurse geht. Warum etwas ändern oder sich in die Pflicht nehmen lassen, wenn es gut läuft? Und es läuft prächtig: Nach den IT-Riesen zieht die Pharmaindustrie das meiste Risikokapital an. Von der Digitalbranche abgesehen, winken nirgends mehr Profite als hier. In allen ökonomischen Erfolgskennzahlen liegen die 35 börsennotierten Arzneimittelkonzerne seit Beginn dieses Jahrhunderts doppelt so hoch wie vierhundert andere Teilnehmer des amerikanischen S&P-500-Index, rechnete man jetzt in einem Themenschwerpunkt des Journals der amerikanischen Medizingesellschaft („Jama") vor. Darüber der Titel: „Verdienen Pharmafirmen zu viel?".

