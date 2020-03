Kampf gegen Coronavirus : Wer entscheidet über die Absage von Veranstaltungen? Von Rüdiger Soldt , Stuttgart

- Aktualisiert am 12.03.2020 - 15:29 Bildbeschreibung einblenden Jubeln trotz Corona: Fußballpartei Stuttgart gegen Bielefeld Bild: dpa Bei der Eindämmung des Coronavirus kommt den kommunalen Gesundheitsämtern eine besondere Bedeutung zu. Warum finden manche Veranstaltungen statt – und andere nicht? 3 Min. Permalink: https://www.faz.net/-ivn-9xe4u Weitersagen abbrechen Dass der VfB Stuttgart, trotz Corona-Krise, noch am Montag gegen Arminia Bielefeld unter dem Jubel von 50.000 Fans spielen konnte, war eine Entscheidung des Stuttgarter Gesundheitsamtes und der Ortspolizeibehörde der Stadt. Beide kommunalen Einrichtungen haben beim Seuchenschutz nach dem Infektionsschutzgesetz eine zentrale Aufgabe: Die Fachleute des jeweiligen Gesundheitsamtes bewerten die Lage nach den jeweils aktuellen Richtlinien des Robert-Koch-Instituts. Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg. F.A.Z. Die Gesundheitsämter sind Teil der 35 Landkreisverwaltungen, Mannheim, Heilbronn und Stuttgart haben eigene Gesundheitsämter. Die Entscheidung, ob wegen des Coronavirus eine Einrichtung geschlossen oder eine Veranstaltung abgesagt werden muss, hängt nicht nur von der Teilnehmerzahl ab, sondern auch davon, ob der Ort gut belüftet ist, wie hoch die Zahl infizierter Personen sein könnte, wie lange die Veranstaltung dauert und welche Risiken bei einer Absage entstehen könnten. Im Fall des Zweitliga-Spiels hat die Stadt die Gefahr von Tumulten bei einer Absage gegen die Infektionsgefahr abgewogen. Die Fans von Arminia Bielefeld seien am Montag schon in den Zügen auf dem Weg ins Stadion gewesen, ein Tumult von mehr als 10.000 Fans vor dem Stadion hätte auch eine Infektionsgefahr mit sich gebracht, sagte ein Sprecher der Stadt Stuttgart. F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Epidemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach. Die Entscheidung der Ortspolizeibehörde muss fundiert sein Am Sonntag, als Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) empfohlen hatte, Großveranstaltungen mit mehr als tausend Teilnehmern abzusagen, habe das Gesundheitsamt das gesundheitliche Risiko noch als begrenzbar eingeschätzt. Wenn „Kranke, Krankheitsverdächtige oder Ansteckungsverdächtige“ festgestellt würden, könne das Gesundheitsamt die notwendigen Maßnahmen treffen, heißt es in Paragraph 28 des Infektionsschutzgesetzes. Versammlungen und Veranstaltungen können dann verboten werden; Grundrechte wie die Freiheit der Person, die Unverletzlichkeit der Wohnung oder die Versammlungsfreiheit können eingeschränkt werden. Die Entscheidung der Ortspolizeibehörde muss so fundiert sein, dass sie vor den Verwaltungsgerichten Bestand hat. Besonders wenn die Fachleute der Gesundheitsämter auf kommunaler Ebene es mit neuen Infektionskrankheiten zu tun haben, kann es kurzfristig zu unterschiedlichen Einschätzungen der Gefahrenlage kommen. Innerhalb der Bundesländer können die kommunalen Gesundheitsämter als Teil der unteren Verwaltung aber mit einer Rechtsverordnung binnen weniger Tage auf ein einheitliches Vorgehen festgelegt werden. Wer muss für die Kosten aufkommen? „Der Bundesgesundheitsminister ist beim Infektionsschutz gewissermaßen ein König ohne Land, er kann gemeinsam mit dem Robert-Koch-Institut nur Empfehlungen aussprechen. Ein Landesgesundheitsminister kann von der Fachaufsicht Gebrauch machen“, sagt Alexis von Komorowski, Hauptgeschäftsführer des baden-württembergischen Landkreistages. „Eine dezentrale Verwaltung hat viele Vorzüge, in Krisenlagen muss man sich aber schnell umstellen.“ Landesgesundheitsminister Manfred Lucha (Die Grünen) wird täglich per Telefonschaltkonferenz über die Lage in den jeweiligen Gesundheitsämtern informiert. In normalen Zeiten machen die Landesministerien von ihrem Weisungsrecht an Fachbehörden wenig Gebrauch, sie sind dazu angehalten, wenig Verwaltungsvorschriften und Erlasse zu verfassen. In Krisenlagen gilt das nicht. Nicht einfach zu klären ist, wer für die Kosten abgesagter Veranstaltungen aufkommen muss: die Landesregierung, der Landkreis, dessen Gesundheitsamt entschieden hat, oder allein der Veranstalter. Bei neuen und zusätzlichen Aufgaben gilt das Konnexitätsprinzip, das heißt, es muss derjenige die Kosten übernehmen, der die neue Leistung oder Aufgabe bestellt hat. Seuchenschutz ist aber wohl kaum als neue Aufgabe des Landes zu sehen. Am Mittwochnachmittag wies Gesundheitsminister Lucha die Gesundheitsämter und Ortspolizeibehörden an, Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern zu verbieten und das Risiko kleinerer Veranstaltungen individuell einzuschätzen. Mehr zum Thema 1/ Innerhalb der baden-württembergischen Landesverwaltung gibt es große Meinungsverschiedenheiten, ob sich die Gesundheitsämter weiterhin nur darauf konzentrieren sollten, die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Vielen Gesundheitsämtern, etwa in Freiburg oder Ludwigsburg, gelingt es angesichts einer stark steigenden Zahl von Corona-Infektionsfällen nicht mehr, die Kontaktpersonen zu ermitteln. 