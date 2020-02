China und die Corona-Epidemie : Wer keine Maske trägt, ist „Abfall“

Aktualisiert am

Der Atemschutz ist Chinas Symbol der Seuche. Seine Geschichte ist die eines Landes in Aufruhr. Denn kein Gegenstand ist im Moment gefragter, keiner politischer aufgeladen als die Maske.

Für Klein und Groß: In China gehören Mundschutzmasken zum Alltag der Menschen. Bild: AFP

Masken retten Leben. Vergangene Woche etwa sammelte sich in der Provinz Hubei des Nachts eine Truppe schwarz uniformierter Staatsdiener, um auf den Straßen jeden zur Rechenschaft zu ziehen, der im „Volkskrieg“ gegen das Virus Fahnenflucht begeht.

Hendrik Ankenbrand Wirtschaftskorrespondent für China mit Sitz in Schanghai. F.A.Z.

Wie der alte Mann auf dem Lastenfahrrad, der trotz Ausgangssperre eine Runde im Freien drehte. Nachdem sich acht Wächter schreiend auf ihn gestürzt hatten, in die Ecke gedrängt und zu Boden gestoßen, da ließ die Meute am Ende wohl allein aus einem Grund von ihm ab: wegen der Atemschutzmaske, die, aufgespannt über Mund und Nase, das Gesicht des Alten bedeckte, so weiß wie die Unschuld.