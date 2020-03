Betreiber De-Cix : Coronavirus treibt Internetnutzung zu neuem Rekord

Mitte Dezember galten noch acht Terabit pro Sekunde als unvorstellbare Große, am Abend des 10. März waren es nun 9,1 Terabit an Daten, die innerhalb von einer Sekunde am Internetknoten Frankfurt ausgetauscht wurden. Der neue Weltrekord wurde am Dienstag gegen 21 Uhr gemessen.

Inga Janović Wirtschaftsredakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Er entspricht der Datenmenge von zwei Millionen hochauflösenden Videofilmen oder dem Informationsgehalt von zwei Milliarden beschriebenen Din-A4-Seiten.

De-Cix als Betreiber des Internetknotens begründet den rasanten Anstieg auch mit der aktuellen Pandemie: In einer solch außergewöhnlichen Situation spiele das Internet für viele Menschen eine größere Rolle. So werden natürlich verstärkt Informationen ausgetauscht. Wer nachschaut, sieht es: Die Kanäle der sozialen Medien laufen quasi über, die Internetseiten von Zeitungen und Sendern liefen ständig neue Details über die Ausbreitung des Virus und die Folgen.

Die Zugriffszahlen auf diese Informationsquellen sind hoch. Ebenso gestiegen sind laut der Mitteilung von De-Cix die Nachfrage nach Filmen bei Streamingportalen und die Nutzung von Online-Spielen. Das dürfte auch eine Folge der vielerorts verordneten oder zumindest empfohlenen häuslichen Quarantäne sein.