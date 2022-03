Corona in Deutschland : Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter

Passanten in einer Einkaufsstraße in Dresden Bild: dpa

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist abermals gestiegen. Der Wert lag laut Robert-Koch-Institut (RKI) am Montagmorgen bei 1259,2. Am Vortag hatte er 1231,1 betragen, am Montag vergangener Woche 1238,2. Der Wert beziffert die Zahl der Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner im Zeitraum von sieben Tagen.

Wie das RKI unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter weiter mitteilte, lag die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen binnen 24 Stunden bei 78.428. Am Vortag waren 116.889 Neuinfektionen gemeldet worden, vor einer Woche waren es 62.349. Die Gesamtzahl der registrierten Ansteckungsfälle in Deutschland seit Beginn der Corona-Pandemie erhöhte sich auf 15.869.417.

Binnen 24 Stunden wurden laut RKI 51 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert. Die Gesamtzahl der verzeichneten Corona-Toten in Deutschland stieg damit auf 124.126.

„Noch keinen Run“ auf Novavax

Das Impfgeschehen ist in allen Bundesländern weiterhin sehr ausgeprägt: Vier Bundesländer liegen bei der Sieben-Tage-Inzidenz unter 1000, die übrigen darüber. Keines erreicht aktuell die Schwelle von 2000 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche.

Fachleute gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem gibt es nach Einschätzung des Laborverbands ALM inzwischen eine größere Zahl von Menschen, deren Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigt wird – diese Infektionen fließen damit nicht in die offiziellen Statistiken ein.

Unterdessen bringt der proteinbasierte Totimpfstoff von Novavax, der die Impfskeptiker überzeugen soll, nicht den erhofften Schwung in die Impfkampagne. Der Deutsche Städtetag meldet eine bisher nur geringe Nachfrage nach dem neuen Novavax-Impfstoff. Auf den neuen Impfstoff gebe es in den Impfzentren „noch keinen Run“, sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Dedy warnte vor zu großen Impflücken in der Bevölkerung. Damit „riskieren wir wieder viele schwere Verläufe mit der nächsten Corona-Welle“. Dedy zeigte sich gleichwohl optimistisch, dass zögerliche Menschen noch von einer Impfung überzeugt werden könnten. In Deutschland sind 75,6 Prozent der Bevölkerung grundimmunisiert.

Die Abstimmung über die allgemeine Impfpflicht soll unabhängig von den politischen Herausforderungen durch den Ukraine-Krieg Anfang April im Bundestag stattfinden. Die federführenden Politiker der beiden Gruppenanträge für eine Impfpflicht, der stellvertretende SPD-Fraktionschef Dirk Wiese und der FDP-Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann, sagten der „Augsburger Allgemeinen“, sie erwarteten keine weiteren Verzögerungen im parlamentarischen Ablauf. Zugleich appellierten sie an die Unionsfraktion, bei der geplanten freien Abstimmung tatsächlich den Fraktionszwang aufzuheben.