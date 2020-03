Drastische Schritte : Shutdown auf Österreichisch

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Epidemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Im Bundeskanzleramt am Wiener Ballhausplatz kamen am Mittwochnachmittag die „Sozialpartner“, also Arbeiter- und Wirtschaftskammer, mit der Bundesregierung zusammen, um über Folgerungen für Unternehmen und Beschäftigte zu sprechen. Der Präsident des Gewerkschaftsbunds ÖGB forderte einen „Rettungsschirm“ für die wirtschaftlich betroffenen Menschen.

Bundeskanzler Sebastian Kurz von der Österreichischen Volkspartei (ÖVP) stellte weitere Maßnahmen in Aussicht. Die Zahl der Infizierten in Österreich sei zwar vergleichsweise gering, die Zuwachsraten machten ein Handeln aber notwendig. Anschober benutzte wiederholt die Formel: „Wir können dieses Land nicht unter einen Glassturz stellen.“ Es komme darauf an, Zeit zu gewinnen.

Die Regierung sei bemüht, das Richtige zu tun und nun sei der „richtige Zeitpunkt für durchaus einschneidende Maßnahmen“ gekommen. Die Opposition in Wien übte weitgehend den Schulterschluss. Die sozialdemokratische SPÖ und die liberalen Neos hießen die Schritte im Wesentlichen gut. Allerdings forderte die SPÖ einen zentralen Krisenmanager. Die rechte FPÖ verlangte eine Beteiligung an den Ministerratssitzungen, in denen es um „Corona“ geht.

Wien will sich auf Schengen-Abkommen berufen

An den Tiroler Grenzen zu Italien wurde mit den angekündigten Kontrollen aller Fahrzeuge begonnen. Italienern wird generell die Einreise untersagt, Österreicher werden registriert und zu heimischer Quarantäne verpflichtet. Am Brenner wurde die Infrastruktur benutzt, die vor vier Jahren wegen der Migrationskrise errichtet worden ist. Der Verkehr am sonst sehr stark befahrenen Brenner war laut offizieller Mitteilung gering. Von vier Privatleuten, die zurückgewiesen wurden, war am Mittwochnachmittag seitens der Tiroler Polizei die Rede. Güterverkehr und Durchgangsreisende werden kontrolliert und registriert und dürfen dann passieren.

Österreich will sich für diese Einschränkung der EU-Reisefreiheit auf einen Artikel des Schengen-Abkommens berufen, der das bei akuten Gefahren für die öffentliche Sicherheit (das schließt die Gesundheit ein) für eine Frist von zehn Tagen ermöglicht.