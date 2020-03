Coronavirus : Schulen und Kitas schließen in Bayern und Berlin

Die bayerische Landesregierung schließt die Schulen für mindestens fünf Wochen. Auch im Saarland und in Berlin ist von Montag an coronafrei. In Hessen ändert sich zunächst nur für Abiturienten was.

Ein Schild am Eingang des Rupprecht-Gymnasiums in München Bild: dpa

Bayern schließt wegen der Coronavirus-Pandemie bis nach Ostern alle Schulen und Kitas. Der Freistaat untersagt zudem Angehörigen weitgehend den Besuch von Alten- und Pflegeheimen. Das sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Freitag in München.

Auch in Berlin stellen Schulen und Kitas in Berlin von nächster Woche an stufenweise ihren Betrieb ein. Das teilte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Freitag mit. Die Schließung soll am Montag mit den Oberstufenzentren beginnen.

Gleiches gilt für das Saarland. Dort beschloss der Ministerrat am Freitagmorgen offiziell, dass die Einrichtungen bis nach den Osterferien Ende April schließen. Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hatte einen solchen Schritt bereits zuvor angekündigt. Weitere Informationen will die Landesregierung am Mittag bekanntgeben.

Eine Notversorgung bei der Betreuung von Kindern soll laut Hans sichergestellt werden. Der Ministerpräsident verwies auch darauf, dass das Saarland wegen seiner direkten Nähe zu den Nachbarländern Frankreich und Luxemburg vor besonderen Herausforderungen stehe. Allen Berufspendlern aus Frankreich werde empfohlen, bis auf Weiteres zu Hause bleiben.

Auch in anderen Bundesländern werden Schulschließungen erwogen. In Hessen sollen ab Montag zumindest Abiturienten nicht mehr zur Schule kommen. Sie seien vom Unterricht freigestellt, sagte ein Sprecher des Kultusministeriums. Die Abiturprüfungen, die am Donnerstag beginnen sollen, seien davon ausgenommen.

Bislang hatte es nur vereinzelte Schulschließungen gegeben. Am Donnerstag beschloss die Stadt Halle an der Saale die Schließung aller Schulen, Horte und Kitas.