Coronavirus in Deutschland : RKI meldet 755 Neuinfektionen – Inzidenz sinkt

490 Fälle weniger als am Montag der Vorwoche meldet das Robert-Koch-Institut zu Wochenbeginn, auch die Inzidenz sinkt auf 189. Die Zahlen sind aufgrund der Meldeverzögerung an Wochenenden allerdings nur bedingt aussagekräftig.

Passanten mit Mund-Nase-Schutz in Köln: Die Corona-Fallzahlen in Deutschland sinken – und verlieren an Aussagekraft. Bild: dpa

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 755 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das sind 490 Fälle weniger als am Montag vor einer Woche, als 1245 Corona-Infektionen gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter auf 189,0 von 196,2 am Vortag. Zwei weitere Personen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 138.864.

Da viele Bundesländer am Wochenende ihre Fallzahlen gar nicht oder nur unvollständig an das RKI übermitteln, sind die Zahlen in ihrer Aussagekraft allerdings sehr begrenzt. Die Deutsche Presseagentur verzichtet aus diesem Grund sonntags und montags auf eine entsprechende Meldung.

Am Wochenende hatte RKI-Chef Lothar Wieler vor steigenden Fallzahlen im Herbst gewarnt. Wohl alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, „die sich wirklich ernsthaft und fundiert, also mit Fachwissen, mit dieser Pandemie befassen, gehen davon aus, dass im Herbst die Zahlen wieder steigen werden“, sagte Wieler am Samstag im Bayerischen Rundfunk. Man werde wieder steigende Inzidenzen sehen. „Was wir aber nicht wissen, – und das ist die große Unbekannte – ist, welche Krankheit wird das Virus machen.“

Forderung nach einem „Anti-Corona-Plan“

Aus diesem Grund fordert Wieler einen wirksamen gesetzlichen Rahmen zur Bekämpfung des Virus. „Die gesetzlichen Rahmenbedingungen müssen natürlich stimmen“, sagte er mit Blick auf das Infektionsschutzgesetz. Die derzeit geltende Fassung des Gesetzes läuft bis zum 23. September. Die rot-grün-gelbe Bundesregierung ringt derzeit darum, wie die Corona-Schutzvorgaben für den Herbst aussehen sollen.

Auch der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, forderte einen „Anti-Corona-Plan“. Der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ sagte er, eine Anpassung des Infektionsschutzgesetzes sei nötig, „damit Eindämmungsmaßnahmen eingeführt werden können, wenn die Lage ernst wird, und zwar bundesweit einheitlich“. Als Ultima Ratio, also letztes Mittel, müsse darin „auch die Möglichkeit zu einem Lockdown verankert werden“.

„Es wäre fahrlässig, dieses Instrument nicht in den Werkzeugkasten zu legen, auch wenn wir alles unternehmen müssen, damit wir es nie wieder rausholen brauchen“, sagte Montgomery. Weitere Instrumente umfassten die Pflicht zum Maskentragen im öffentlichen Raum bis hin zu Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen. Die FDP warnte er davor, neue Maßnahmen zu blockieren.