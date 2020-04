Antwort auf Montgomery : Maskentragen können nicht nur Medizinstudenten

Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery dürfte sich darüber im Klaren sein, was es für eine Bedeutung hat, wenn ein Weltärztepräsident etwas sagt – und dazu noch etwas, was viele Menschen in ohnehin unsicheren Zeiten noch mehr verunsichert. Er hat es trotzdem gemacht. Seine Äußerungen über die Maskenpflicht, die in den kommenden Tagen in ganz Deutschland kommen wird, gehen im Internet viral. Sie zeigen ihre Wirkung. Viele lesen, was der erfahrene Mediziner dazu sagt, und wundern sich über Worte wie „lächerlich“ oder „trügerisches Sicherheitsgefühl“.

Montgomery hält eine Maskenpflicht weder für notwendig, noch für effektiv. Wer keine Maske trägt, sich aber dafür entscheidet, zumindest einen Schal vor das Gesicht zu binden, dessen Verhalten hält Montgomery für lächerlich. Außerdem unterstellt er den Menschen, dass sie weder in der Lage sind zu lernen, wie man eine Maske richtig trägt und handhabt, noch dazu bereit sind, sich im Sinne des Infektionsschutzes darauf ernsthaft einzulassen.

Dabei haben die Deutschen doch gerade von ihren Regierungen und auch von der höchsten Instanz auf dem Feld der Infektionskrankheiten, dem Robert-Koch-Institut, gehört: Masken tragen, das sei sinnvoll und wäre in der jetzigen Lage eine Hilfe. Der Blick in asiatische Länder, die die Pandemie zumindest im Moment besser im Griff haben, zeigt: Dort werden Masken getragen.

Die Argumente Montgomerys, dass Menschen mit Maske sich häufiger ins Gesicht greifen oder sich Erreger beim Abnehmen der Maske ins Gesicht reiben könnten, sind nicht neu. Ebenso ist es kein neues Argument, dass Menschen dann vergessen könnten, Abstand zu halten. Das alles mag vorkommen. Das bezweifelt niemand. Aber im Moment geht es um etwas anderes. Gemeinschaftlich muss nun versucht werden, das Virus in Schach zu halten und irgendwie wieder ein einigermaßen normales Leben zu führen. Studien haben gezeigt, dass Masken schon dazu beitragen können, die Viruslast zu reduzieren, die beim Sprechen, Husten, Niesen und Lachen übertragen wird. Fachleute fassen gerne zusammen: Eine Maske in der Öffentlichkeit zu tragen könne nicht schaden. Niemand behauptet, dass das der ultimative und einzige Schutz sein kann.

Experten sollten sich nicht ständig gegenseitig belehren

In diesem Sinne sollten all die, die im Moment eine besondere Verantwortung tragen und sich öffentlich mit Wirkung äußern, an einem Strang ziehen und die Bevölkerung motivieren, verantwortungsvoll und im Sinne des Infektionsschutzes zu handeln. Im Fall der Masken sollte man deshalb keine Worte wie „lächerlich“ in den Mund nehmen, sondern erklären, wie man es richtig macht – und was man in keinem Fall machen sollte. Und dass diese keine der anderen Regeln ersetzen. Denn richtig und verantwortungsvoll eine Maske zu tragen, das können nicht nur Menschen lernen, die ein Medizinstudium hinter sich haben.

Die Deutschen haben doch in ihrer großen Mehrzahl in den zurückliegenden Wochen gezeigt, dass sie mit Regeln und Eigenverantwortung umgehen können und bereit sind, im Sinne der Gesundheit aller zu handeln. Darin sollte man sie bestärken und sich nicht unter Experten ständig gegenseitig belehren. Sicher, es wird immer Leute geben, die sich dann trotzdem nicht so verhalten. Aber wenn man den Menschen gegenüber den richtigen Ton trifft und mit Fakten aufklärt, dann wird das nicht die Mehrheit sein.