Einreisestopp an Flughäfen : Gestrandet, getestet und teilweise separiert

Mehrere hundert Passagiere waren einem Sprecher der Bundespolizei zufolge von den Tests betroffen. Etwa 120 von ihnen konnten bis zum späten Abend an dem Testzentrum, das ein Unternehmen am Flughafen betreibt, nicht mehr getestet werden. Nach Angaben der Bundespolizei mussten einige von ihnen bis zum Montagmorgen am Gate warten. Sie wurden dort von der Bundespolizei und den Airlines mit Nahrungsmitteln und Feldbetten versorgt. Das habe bei den Passagieren „keine Begeisterung“ ausgelöst, so der Sprecher. Am frühen Montagmorgen waren seinen Angaben zufolge immer noch rund 100 Passagiere der Maschinen aus Großbritannien an dem Gate. Im Laufe des Tages würden aber sicherlich alle getestet werden und erhielten ein Testergebnis. Personen mit einem positiven Testergebnis würden den Gesundheitsämtern übergeben. Sie kommen nach Angaben des Sprechers der Bundespolizei in ein spezielles Hotel am Flughafen in Quarantäne.

Zum Schutz vor der als besonders ansteckend geltenden neuen Mutation des Coronavirus dürfen nun zunächst bis zum 31. Dezember keine aus Großbritannien kommenden Flugzeuge mehr landen. Der Frankfurter Flughafen ist der mit Abstand größte Verkehrsflughafen in Deutschland. An- und Abflüge finden derzeit aufgrund der drastisch eingebrochenen Passagierzahlen nur an Terminal 1 statt. Die Zahl der Passagiere liegt in diesem Jahr (Zahlen bis Ende November) rund 73 Prozent unter derjenigen von 2019. Zuletzt war die Zahl der Flugverbindungen aufgrund des Ferienverkehrs wieder leicht gestiegen.

Rund 50 Passagiere aus Großbritannien mussten nach Angaben der Bundespolizei unterdessen die Nacht zum Montag im Transitbereich des Münchner Flughafens verbringen. Wie ein Sprecher der Bundespolizei am Montag sagte, mussten die betroffenen Passagiere ihr Testergebnis abwarten, bevor sie nach Deutschland einreisen durften. „Ein Großteil“ der 50 Fluggäste habe aber bis zum Montagvormittag das Ergebnis erhalten und den Transitbereich verlassen können, betonte der Sprecher.

Am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden landete am Sonntagabend ebenfalls eine Maschine aus London. An Bord waren 134 Passagiere, die nach einem negativen Corona-Schnelltest alle nach Deutschland einreisen durften, wie eine Mitarbeiterin des Flughafens am Montag auf Anfrage sagte. Gegen Mitternacht verließ zudem eine vorerst letzte Maschine nach Großbritannien den Flughafen.

Auch in Stuttgart landete die vorläufig letzte Eurowings-Maschine aus London-Heathrow am Sonntagabend um 21.15 Uhr. Die knapp 150 Passagiere seien in Kleingruppen zum Corona-Testzentrum im Terminal West begleitet worden – und müssten nun trotz komplett negativer Testergebnisse auf Anordnung des zuständigen Landratsamts Esslingen allesamt in Quarantäne. Es sei sehr gesittet zugegangen, betont ein Sprecher des Flughafens Stuttgart; spätestens durch die Besatzung seien die Passagiere informiert worden über die neue Regelung. „Wir beobachten, dass sich die Reisenden im Vorfeld sehr gründlich informieren“, stellt der Sprecher fest. Unangenehme Überraschungen gebe es daher praktisch nicht mehr. Wie es nun weitergeht, vermag er nicht abzuschätzen. Die einzigen Flüge von und nach Großbritannien, die es überhaupt noch gibt – einmal pro Tag mit Eurowings – sind jedenfalls vorläufig annulliert.