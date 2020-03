Musiker mit Existenzängsten : „Ich traue mich kaum noch, aufs Handy zu schauen“

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Epidemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Wie viele Konzerte sind betroffen?

Alleine in den nächsten zwei, drei Wochen hätte ich neun Termine gehabt. Meine Haupteinnahmewochen.

Sind Sie irgendwie abgesichert? Haben Sie Rücklagen?

Ja, ich lebe immer unter meinen Verhältnissen. Ich weiß ja, dass es als Musiker auch schlecht laufen kann. Allerdings trifft mich die Coronavirus-Krise zum falschen Zeitpunkt, weil ich mir gerade ein Haus gekauft habe. Da muss eine Heizung eingebaut werden, und ich wollte mir ein Tonstudio einrichten, das muss vielleicht warten. Mein Freund ist auch freiberuflicher Musiker, es ist jetzt nicht so, dass der eine den anderen stützen kann.

Wie lange reichen die Reserven? Sind Sie noch einigermaßen entspannt?

Unentspannt bin ich, weil ich davon ausgehe, dass es nicht in zwei Monaten vorbei ist. Und ich frage mich schon auch, würden die Leute jetzt überhaupt Tickets für den Sommer kaufen? Wenn es nur vier oder acht Wochen wären, würde ich das schon hinbekommen. Aber über einen längeren Zeitraum? Schwierig!

Hoffen Sie auf staatliche Unterstützung?

Die Kulturstaatsministerin hat ja Hilfe versprochen. Aber ich habe da nicht das große Vertrauen, dass man da nennenswert unterstützt wird. Es betrifft ja viele Leute. Man hat einfach Angst als Selbständiger, weil ich Sorge habe, dass man nicht so berücksichtigt wird wie irgendwelche Firmen.

Haben Sie sich schon Gedanken über kreative Lösungen gemacht? Zum Beispiel Wohnzimmerkonzerte per Livestream?

Ja, die Idee geht um, dass man Streaming-Konzerte macht. Die Idee finde ich cool – man muss sich jetzt einfach was anderes einfallen lassen! Wenn es noch schlimmer wird, und die Menschen können nicht mehr rausgehen, dann wollen sie ja trotzdem weiter unterhalten werden und nicht zuhause sitzen und Däumchen drehen. Das könnte auf Streaming-Basis vielleicht mit Spenden funktionieren.

Wie muss ich mir das vorstellen? Im Proberaum die Instrumente wie bei einem Live-Gig mikrofonieren, die Musik mit Kamera mitschneiden und im Internet streamen?

Genau. Wir hatten die Idee, entweder geht man in ein Tonstudio, das entsprechend ausgestattet ist, oder sucht sich eine andere Location. Mitschneiden und streamen, und dann kann man es ja auch hinterher noch verwenden. Keine Ahnung, was man dafür verlangen dürfte.

Nun kündigen ja reihenweise Veranstalter an, Konzerte und Festivals im Herbst oder im nächsten Jahr nachholen zu wollen. Aber würde das terminlich überhaupt klappen?

Das ist das Problem. 2021 will ich ein neues Album herausbringen, und dann habe ich so oder so genügend Termine. An dem neuen Album arbeite ich schon...

Glück im Unglück sozusagen? Endlich mehr Zeit fürs Album?

Ich sehe eben das Gute im Schlechten. Dann nehme ich mir die freigewordene Zeit, um das Album voranzubringen.

Um Ihre Gesundheit scheinen Sie sich weniger Sorgen zu machen.

Ich habe keine Angst vor dem Virus, aber Sorge, vor allem um meine Oma, die als älterer Mensch zur Risikogruppe gehört. Ich gehe noch ganz normal abends weg, aber ich umarme nicht mehr jeden oder gebe auch nicht jedem mehr die Hand.

Yasi Hofer, 28, ist professionelle Sängerin und E-Gitarristin aus Ulm. Als Teenager schrieb sie der amerikanischen Gitarristenlegende Steve Vai einen Brief, der sie später förderte und mit ihr gemeinsam auftrat.Ihr letztes Album „Faith“ erschien 2019. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sind in Deutschland mehr als 3000 Musiker und Komponisten selbständig.