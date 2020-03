Merkel über Coronavirus : „Unser Herz füreinander ist auf eine Probe gestellt“

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Epidemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Eine Absage des CDU-Parteitages, auf dem im April ein neuer Parteivorsitzender gewählt werden soll, hält Merkel für möglich. Sie verwies darauf, dass noch Zeit sei bis zu dem Treffen der 1001 Delegierten am 25. April. Aber auch die CDU werde sich an die aufgestellten Regeln halten.

„Kein Aufruf zum Hamsterkauf“

Merkel verwies darauf, dass das Bundesamt für Bevölkerungsschutz im Grundsatz eine bestimmte Bevorratung etwa an Lebensmitteln empfehle. „Das ist jetzt kein Aufruf zum Hamsterkauf“, sagt Merkel. Was man „zum Teil als Spitze des Verhaltens“ gesehen habe, „finde ich auch etwas bedenklich“. Maß und Mitte seien die richtige Antwort.

Die Bundesregierung werde die bislang unabsehbaren wirtschaftlichen Folgen der Corona-Epidemie mildern, sagte Merkel. „Wir werden das tun, was notwendig ist.“ Deutschland sei „robust aufgestellt“. Merkel sagte, man werde „am Ende“ auch bewerten, was die außergewöhnliche Lage für den Bundeshaushalt bedeute. Damit stellte sie eine mögliche Lockerung der „Schwarzen Null“ in Aussicht, eines Bundeshaushalts ohne Neuverschuldung. An diesem Freitag sollten Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) bekannt geben, ob und wie solche Finanzhilfen noch einmal verstärkt würden.

Die Kanzlerin machte deutlich, dass Deutschland zwar den Export von Schutzausrüstung an Genehmigungen gebunden habe. Das heiße jedoch nicht, dass nichts mehr exportiert werde. „Aber wir wollen wissen, dass es in die richtigen Hände kommt, an die richtigen Stellen.“

Spahn und der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, machten deutlich, dass sich derzeit praktisch niemand vollständig vor dem Virus schützen könne. „Wir tun alles, um die Effekte abzumildern“, sagte Wieler. „Das Virus wird trotzdem (weiterhin) ins Land kommen.“ Spahn sagte, allenfalls allein auf einer Insel sei man sicher.

