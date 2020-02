Coronavirus : Patient aus Nordrhein-Westfalen in kritischem Zustand

Nach dem Anstieg der Coronavirus-Fälle in Italien melden auch Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Spanien, Österreich und die Schweiz erste Erkrankte. In China steigt unterdessen die Zahl der Todesopfer.

In zwei deutschen Bundesländern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen, sind erstmals Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen worden. Der Zustand des Patienten in NRW war laut Behörden kritisch, er sollte am Dienstagabend von einem Krankenhaus in Erkelenz ins Uni-Klinikum Düsseldorf gebracht werden. Der Patient in Baden-Württemberg, ein 25-Jähriger aus dem Landkreis Göppingen, war mit grippeähnlichen Symptomen erkrankt. Er solle in eine Klinik gebracht und dort isoliert untergebracht und behandelt werden. Nähere Informationen zu den jeweiligen Fällen wurden für Mittwoch angekündigt. Damit gibt es in Deutschland 17 bestätigte Fälle des Coronavirus.

Der Patient in NRW ist nach dpa-Informationen Mitte 40, leidet aber an einer Vorerkrankung. Seine Ehefrau werde mit Symptomen einer Viruserkrankung ebenfalls stationär behandelt, hieß es von örtlichen Behörden. Ihr Zustand sei aktuell stabil. Ob auch sie mit dem Erreger Sars CoV-2 infiziert ist, stand noch nicht fest. Der Mann hatte nach Angaben des dortigen Landrats Kontakt mit einem Bekannten, der sich geschäftlich in letzter Zeit in China aufgehalten habe. Das meldete die „Aachener Zeitung“. Ob sich dieser Mann auch in Behandlung begeben habe, konnte zunächst nicht bestätigt werden.

Der Erkrankte in Baden-Württemberg hat sich laut Behörden vermutlich in Mailand bei einer Italienreise angesteckt. In der Lombardei waren zuletzt zahlreiche Covid-19-Fälle bemerkt worden, Italien gilt aktuell als das Land mit den meisten nachgewiesenen Fällen in Europa.

Im Kreis Heinsberg bleiben am Mittwoch Schulen, Kitas und die Kreisverwaltung geschlossen, wie ein Sprecher des Landkreises am Dienstagabend ankündigte. Zurzeit werde auch noch überlegt, den öffentlichen Personennahverkehr auszusetzen. Ein Krisenstab wurde im Landkreis eingerichtet. Man sei in engem Kontakt mit dem Gesundheitsministerium in Düsseldorf. Das Gesundheitsamt ermittele derzeit intensiv alle möglichen Kontaktpersonen.

Weitere Infizierte in Spanien

In Spanien hat das Coronavirus mittlerweile die Hauptstadt Madrid erreicht. Dort wurde ein 24 Jahre alter Student positiv getestet. Es ist die siebte Infektion in Spanien. Bei vier der jüngsten Fälle besteht eine Verbindung nach Italien. Der Mann aus Madrid war vor kurzem in Norditalien und zeigte bisher nur leichte Grippesymptome. Zuvor war am Dienstag in Barcelona bei einer Italienerin das Virus gefunden worden. Sie wohnt in Barcelona, war aber wenige Tage zuvor von einer Reise in die Gegend von Mailand zurückgekehrt.

In einem Krankenhaus auf Teneriffa befindet sich ein italienisches Ehepaar unter Quarantäne, das ebenfalls infiziert ist. Gäste und Angestellte ihres Hotels werden untersucht und dürfen die Anlage bisher nicht verlassen. In der autonomen Region von Valencia wurde am Dienstagabend zudem in der Nähe von Castellón ein Mann positiv getestet. Zuvor war das Virus auf La Gomera und Mallorca bei einem deutschen und einem britischen Touristen gefunden worden. Sie wurden mittlerweile aus der Quarantäne entlassen.

Suche nach Kontaktpersonen

Auch in Österreich und der Schweiz sind erstmals Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus aufgetreten. In Tirol wandten sich am Dienstag zwei 24 Jahre alte Personen mit einschlägigen Symptomen an die Leitstelle des Landes. Die beiden Italiener aus der Lombardei, die in Innsbruck leben, wurden in der dortigen Universitätsklinik isoliert und behandelt. „Es ist das Erwartbare eingetreten“, sagte eine Beamtin im Gesundheitsministerium in Wien.