Aktualisiert am

Mehr als 50.000 neue Corona-Infektionen in Frankreich

Krankenhäuser am Limit: In Frankreich gab es am Sonntag erstmals mehr als 50.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Bild: dpa

Viele EU-Staaten setzen neue Auflagen in Kraft +++ Spahn geht es „den Umständen entsprechend ganz gut“ +++ Spanien verhängt abermals Corona-Notstand +++ Corona-Ampel in München springt auf „Dunkelrot“ +++ Rekord bei Neuinfektionen in Amerika +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.