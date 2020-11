Coronavirus in Nerzfarmen in sechs Ländern gefunden

Laut WHO : Coronavirus in Nerzfarmen in sechs Ländern gefunden

In Dänemark ist es zur Übertragung mutierter Coronaviren von Nerzen auf Menschen gekommen. Auch in anderen Ländern ist das Virus in Nerzen gefunden worden. Großbritannien erteilte ein Einreiseverbot für Dänen.

In sechs Ländern sind mit dem Coronavirus infizierte Nerze entdeckt worden. Diese hier stammen von einer Zuchtfarm in Dänemark. Bild: dpa

Nach den alarmierenden Nachrichten über von Nerzen auf Menschen übertragene mutierte Coronaviren in Dänemark hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mitgeteilt, dass bisher aus sechs Ländern infizierte Nerze gemeldet wurden. Sars-CoV-2 in Nerzen sei in Dänemark, den Niederlanden, Italien, Spanien, Schweden und den Vereinigten Staaten nachgewiesen worden, erklärte die WHO. Großbritannien erließ am Samstag ein Einreiseverbot für Dänen.

Mit einer Ausnahme sind die weltweit beobachteten Coronaviren in Nerzen laut der WHO weitgehend „ähnlich“ zu anderen verbreiteten Varianten von Sars-CoV-2. Lediglich die „Cluster 5“ genannte Mutation des Virus in Dänemark sei besorgniserregend: Mögliche Auswirkungen auf die Diagnostik, Therapien und die Wirksamkeit von Impfstoffen seien weitgehend unerforscht und „noch nicht gut verstanden“, warnte die WHO. Wissenschaftler befürchten, dass die „Cluster 5“-Mutation die Wirksamkeit künftiger Impfstoffe beeinträchtigen könnte.

Dänemark meldete bisher neben einigen betroffenen Tieren auch zwölf infizierte Menschen mit der „Cluster 5“-Mutation. Die Regierung hat deshalb die Notschlachtung aller 15 bis 17 Millionen Nerze im Land angeordnet; Teile Jütlands wurden von der Außenwelt abgeriegelt. Betroffen sind nach Angaben der Ministerpräsidentin Mette Frederiksen mehr als 280.000 Menschen.

Einreiseverbot für Dänen

Großbritannien verbot am frühen Samstagmorgen die Einreise für alle Dänen, die nicht über einen ständigen Wohnsitz im Königreich verfügen. Auch Ausländer, die über Dänemark einreisen möchten, betrifft das Verbot. „Die Entscheidung, schnell zu handeln, folgt auf die Mitteilung von Gesundheitsbehörden in Dänemark, die von weit verbreiteten Ausbrüchen des Coronavirus in Nerzfarmen berichteten“, schrieb Verkehrsminister Grant Shapps auf der Kurzbotschaftenplattform Twitter.

Nach den neuen Auflagen müssen britische Staatsbürger und Menschen mit ständigem Wohnsitz in Großbritannien, die aus Dänemark einreisen wollen, 14 Tage in Selbstisolation verbringen.