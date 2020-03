Krankschreibung per Telefon : Wann man auf den Arztbesuch verzichten kann

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Epidemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Auch wenn der Patient davon ausgehe, nur eine leichte Erkältung zu haben, könne es sein, sagt Marin, dass der behandelnde Arzt im Telefongespräch einen Verdachtsfall feststelle. In diesem Fall reicht eine telefonische Krankschreibung nicht aus und der oder die Betreffende muss sich genauer untersuchen lassen. Auch alle anderen Krankheiten, die nicht nur die oberen Atemwege betreffen, sind von der Ferndiagnose ausgeschlossen. Treffen all diese Einschränkungen nicht zu und die Kriterien für eine telefonische Krankschreibungen sind erfüllt, bekommen Patienten die Bescheinigung von ihrer Hausarztpraxis zugeschickt und können diese dem Arbeitgeber vorlegen.

Im Übrigen sei niemand gezwungen, auf den Arztbesuch zu verzichten: „Es ist Patienten natürlich freigestellt, trotzdem zum Arzt zu gehen, wenn sie sich unsicher fühlen“, sagt Marin. Es solle lediglich verhindert werden, dass Patienten sich gegenseitig ansteckten. Die Regelung sei außerdem dazu da, Ärzte zu entlasten, sagt Roland Stahl von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV). Denn die Wartezimmer sind voll: „Wir sind gerade in einer sehr speziellen Situation, denn neben dem Coronavirus gehen auch Grippe und Erkältung weiterhin um.“ Auch Grippepatienten müssten unbedingt behandelt werden, sagt Stahl. Um sie und Coronapatienten ausreichend versorgen zu können, sei es wichtig, die Ärzte zu entlasten. Daher komme die Situation sowohl ihnen, als auch den Patienten zugute.

Arzt-Patienten-Kontakt bleibt wichtig

Die neue Regelung gilt nur für Krankschreibungen von bis zu sieben Tagen und ist zunächst auf vier Wochen beschränkt. Denn der Kontakt zwischen Ärzten und Patienten soll grundsätzlich beibehalten: „Der direkte Kontakt muss der Goldstandard bleiben“, sagt Marin. Deshalb sei es auch eher unwahrscheinlich, dass Patienten mit einer leichten Erkältung in Zukunft immer eine telefonische Krankschreibung bekämen. Denn der Arzt könne vieles erst im persönlichen Kontakt feststellen: Die Körperhaltung, das allgemeine Auftreten gäben schließlich auch Aufschlüsse. Hierbei sei die Telemedizin oft noch unzureichend, sagt Stahl: „Sie scheint das vermeintliche Wundermittel zu sein, aber so ist es nicht.“ Genau wie bei einem persönlichen Termin müsse der Arzt sich Zeit nehmen und die Symptomatik sei im direkten Kontakt noch besser zu deuten. Außerdem reiche das Datennetz für eine Telesprechstunde vielerorts gar nicht aus.

Auf Wartezeiten im dicht gedrängten Sprechzimmer werden Patienten also zunächst nur vier Wochen verzichten können. Es sei denn, sie treffen eine Regelung mit ihrem Arbeitgeber: Denn ob und ab wann man überhaupt eine Krankschreibung braucht, hängt in der Regel von diesem ab. In manchen Unternehmen ist die erst nach drei Tagen nötig, in anderen schon ab dem ersten.