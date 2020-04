Coronavirus in Deutschland : Auch nach Ostern nicht mehr so viele neue Infektionsfälle

In Deutschland steigt die Zahl der nachweislich Infizierten weniger stark als noch in der Vorwoche. Und von den insgesamt 127.584 Infektionsfällen sind 72.600 Menschen laut Robert-Koch-Institut bereits wieder genesen.

Am Bärenschlössle in Stuttgart, einem beliebten Ausflugsziel, wird auf die Kontaktsperre hingewiesen. Bild: dpa

Nach Angaben des Robert-Koch-Institutes (RKI) ist die Zahl der Menschen in Deutschland, die nachweislich mit Sars-Cov-2 infiziert sind, am Mittwoch auf 127.584 gestiegen. Das sind 2486 mehr als am Tag zuvor. Binnen 24 Stunden seien 285 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie zu beklagen. Die Zahlen werden dem RKI elektronisch von den Bundesländern übermittelt und einmal am Tag aktualisiert.

Insgesamt beläuft sich damit nach Zählungen des RKI die Zahl der an dem Virus gestorbenen Menschen in Deutschland auf 3254. Nach Schätzungen des Instituts sind inzwischen mehr als die Hälfte der nachweislich Erkrankten inzwischen wieder genesen (72.600), das sind etwa 4500 Menschen mehr als am Vortag.

Die amerikanische Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldet etwas höhere Zahlen für Deutschland. Am Mittwochvormittag zählte sie bereits 132.210 Infektionen. Die Zahl der Todesopfer beziffert sie ebenfalls etwas höher mit 3495. (Lesen Sie hier, worin die Unterschiede bei der Zählung zwischen RKI und Johns-Hopkins-Universität liegen.)

Weltweit meldet die JHU am Mittwoch 1.986.986 Infektionsnachweise und 126.761 Tote. In den Vereinigten Staaten sind weiterhin die meisten Infektionsfälle gemeldet (609.516). Dort gibt es auch die meisten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus (26.057).

Am Dienstag hatte RKI-Präsident Lothar Wieler in Berlin mitgeteilt, dass sich die Zahl der Coronavirus-Infektionen auf einem „relativ hohen Niveau eingependelt“ habe. Es gebe „noch keinen eindeutigen Hinweis“ darauf, dass die Zahlen zurückgingen, so Wieler. Die Daten deuteten aber darauf hin, „dass die Fallzahlen schon über eine längere Zeit nicht mehr so ansteigen“. Die getroffenen Maßnahmen würden wirken, sagte der RKI-Chef. Er rief dringend dazu auf, die Regeln zu Abstand und Hygiene weiter einzuhalten. „Die Disziplin, die wir in den letzten Wochen gehalten haben, die sollten wir weiter halten.“

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beraten am Mittwochnachmittag (14 Uhr) in einer Videokonferenz über mögliche Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Wie die Deutsche Presseagentur am Mittwochmorgen erfuhr, will der Bund den Ländern vorschlagen, die bestehenden Kontaktbeschränkungen für die Bürger noch mindestens bis zum 3. Mai aufrecht zu erhalten. Ein Eckpunktepapier mit entsprechenden Empfehlungen sollte am Mittwochmorgen in den Beratungen von Merkel mit den Mitgliedern des Corona-Kabinetts beschlossen werden.