Zunahme der Infektionen : Kalifornien macht Lockerungen rückgängig

Kalifornien bricht angesichts stark steigender Coronavirus-Fälle die Lockerungen ab und führt wieder einschneidende Maßnahmen ein. Der Gouverneur des bevölkerungsreichsten amerikanischen Bundesstaates, Gavin Newsom, ordnete am Montag die Schließung von Bars, Kinos, Zoos und Museen an. Gaststätten müssen die Bewirtung in geschlossenen Räumen einstellen.

30 besonders stark betroffene Kreise müssen zudem Kirchen, Fitnessstudios und Frisörläden dichtmachen. Davon betroffen ist auch die Millionenmetropole Los Angeles. Zuvor hatten die zwei größten kalifornischen Schulbezirke in Los Angeles und San Diego angekündigt, der gesamte Unterricht werde nach den Sommerferien online ablaufen. Betroffen sind 706.000 Schüler und 88.000 Angestellte.

Öffnung hatte Ende Mai begonnen

„Wir kehren zurück zu einer abgewandelten Form unserer ursprünglichen Anordnung, zu Hause zu bleiben“, sagte Newsom. In Kalifornien hatten Restaurants Ende Mai nach dem Corona-Lockdown wieder öffnen dürfen. Der Bundesstaat erlebt derzeit aber wie eine Reihe anderer Bundesstaaten, etwa Arizona und Texas, einen erneuten massiven Anstieg der Corona-Infektionszahlen.

Die Ankündigung des Gouverneurs kurz vor Handelsschluss an der Wall Street belastete die Aktienmärkte. Kalifornien hat mit fast 40 Millionen Einwohnern etwa halb so viele wie Deutschland. Allein am Sonntag wurden dort mehr als 8300 neue Infektionen gemeldet. Insgesamt wurden in Kalifornien mehr als 325.000 Ansteckungen und mehr als 7000 Tote bestätigt.

Bereits in den vergangenen Wochen hatte der Bundesstaat viele Lockerungen wieder rückgängig gemacht. So verfügte Newsom Anfang Juli, dass wegen der Pandemie Restaurants in 19 Verwaltungsbezirken einschließlich Los Angeles keine Gäste mehr im Inneren bewirten dürfen.