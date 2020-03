„Nicht lebensnotwendig“ : Italien fährt Wirtschaft größtenteils herunter

F.A.Z.-Newsletter für Deutschland Jeden Morgen ordnen unsere Redakteure die wichtigsten Themen des Tages ein. Relevant, aktuell und unterhaltsam.

Die Zahl der Toten ist in Italien im Vergleich zu den offiziell gemeldeten Infizierten auffällig hoch. Letztere Zahl stieg auf 53.578 Menschen, das waren wieder Tausende mehr als am Vortag. In Deutschland gibt es bisher insgesamt rund 70 Tote bei mehr als 21.000 Infizierten.

Warum ist die Sterberate so hoch?

Unklar ist die genaue Ursache für die hohe Sterberate. Es könnte mehrere Gründe geben: Italien hat eine der ältesten Bevölkerungen weltweit – und die meisten Toten waren ältere Menschen mit Vorerkrankungen. Allerdings ist die Bevölkerung in Deutschland auch nicht wesentlich jünger. Viele Großeltern wohnen in Italien mit ihren Kindern und Enkeln im Haus oder sind mehr als in Deutschland in das tägliche Leben eingebunden. Daher sind Ansteckungen einfacher.

Auch gehen Experten davon aus, dass die Dunkelziffer bei den Infizierten wesentlich höher ist als angegeben – viele mild oder symptomlos verlaufenden Fälle werden nicht erfasst. Daher ergibt sich eine höhere Sterberate.

Zivilschutzchef Angelo Borrelli betonte in Rom, bei den Verstorbenen sei die Todesursache nicht abschließend geklärt: Ob also die Menschen letztlich an Covid-19 starben oder ob der Grund eine andere Krankheit war. Die allermeisten Opfer sind über 70 Jahre alt, viele litten an einer oder mehreren Krankheiten, zum Beispiel an Diabetes, Krebs oder Atemwegsproblemen. Allerdings warnen Experten, dass die Krankheit auch bei jüngeren Menschen einen schweren Verlauf nehmen kann.