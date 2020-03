Coronavirus in Venetien : Wenn man Venedig für sich allein hat

Seltener Anblick: leere Stühle und Tische vor einem Restaurant am Markusplatz in Venedig Bild: dpa

Der Zug nach Neapel fährt auf die Minute genau um 7.26 Uhr vom Bahnhof Santa Lucia in Venedig ab. Es sitzen kaum Fahrgäste in den Abteilen des Hochgeschwindigkeitszugs „Frecciarossa“. Das sei um diese Uhrzeit immer so, sagt die freundliche Zugbegleiterin, erst in Padua und Bologna werde es dann richtig voll. Von Einschränkungen des Reiseverkehrs oder von Kontrollen hat sie nichts erfahren. Sie geht davon aus, dass der Zug fahrplanmäßig gegen 13 Uhr in Neapel ankommt.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. F.A.Z.

Dabei ist Venedig seit Sonntag Sperrgebiet, neben zwei anderen Provinzen in der Region Venetien. „Jede Ortsveränderung natürlicher Personen, das Betreten und das Verlassen sowie die Bewegung innerhalb des Gebiets ist zu vermeiden“. So steht es im Dekret, das Ministerpräsident Giuseppe Conte in der Nacht zum Sonntag erlassen hat. Ausnahmen sind nur bei „nachgewiesenen Arbeitsverpflichtungen, zu notwendigen Anlässen und aus Gesundheitsgründen“ zulässig.

Nachdem das Dekret mit drastischen Einschränkungen der Bewegungsfreiheit für gut 16 Millionen Italiener im Norden und in der Mitte des Landes am chaotischen ersten Tag seiner Gültigkeit faktisch nirgendwo eingehalten wurde, legte die Regierung in Rom am Montag eine Drohung nach: Wer gegen die Bestimmungen verstoße, müsse mit einer Geldstrafe von 206 Euro und mit Freiheitsentzug bis zu drei Monaten rechnen.

Die erforderlichen Ausnahmegenehmigungen werden im Falle von Personenkontrollen durch die Sicherheitskräfte an Ort und Stelle erteilt. Dazu hat die Regierung ein Formblatt veröffentlicht, das an die Beamten verteilt wird. Darin gibt der Reisende seine Personalien und eine Selbstauskunft über den Grund seiner unaufschiebbaren Reise an – und kann weiterfahren. Um ein wertloses Blatt Papier handelt es sich dabei nicht. Wer dabei ertappt wird, falsche Angaben gemacht zu haben, wird bestraft. Siehe oben.

Der Präsident der Region Venetien, Luca Zaia, hat am Montag seine Kritik an dem „nach wissenschaftlichen Erkenntnissen unverhältnismäßigen“ Dekret für die drei Provinzen Padua, Treviso und Venedig bekräftigt. „Venetien wird nicht isoliert werden“, versicherte Zaia und forderte eine entsprechende Überarbeitung des Dekrets. Zaia argumentiert, anders als in der komplett zum Sperrgebiet erklärten Region Lombardei seien die drei Infektionsherde in Venetien mit zusammen 623 Infizierten geographisch klar eingegrenzt. Betroffen von der Epidemie sei ein überschaubarer Personenkreis, in der Mehrzahl handele es sich um medizinisches Personal unter häuslicher Quarantäne. In der einstigen „roten Zone“ im Gebiet um Vo Euganeo, die am 23. Februar unter vollständige Quarantäne gestellt worden war und am Sonntag wieder geöffnet wurde, sei der Anteil von Infektionen mit dem Coronavirus im Verhältnis zu den vorgenommenen 3500 Tests von vorher 3 Prozent auf jetzt 0,05 Prozent zurückgegangen. „Wir können nicht zulassen, dass man über Italien wie über die chinesische Provinz Wuhan redet“, sagte Zaia einem Fernsehsender.

Ob sich der Regionalpräsident – er gehört der rechtsnationalistischen Lega unter Führung des früheren Innenministers Matteo Salvini an – weigern wird, die Bestimmungen des Dekrets in seiner Region durchzusetzen, steht dahin. Auch Venedigs Bürgermeister Luigi Brugnaro kritisierte das Dekret, setzte deren Bestimmungen – das Schließen von Museen, Theatern und Kinos sowie die Absage öffentlicher Veranstaltungen bis zum 3. April – aber am Montag durch. Die Stadt habe in den vergangenen Tagen alle öffentlichen Verkehrsmittel systematisch desinfiziert, für Bewohner wie Besucher sei das Ansteckungsrisiko gering, hieß es. Gemäß Dekret dürfen Passagiere von Kreuzfahrtschiffe seit Sonntag nicht mehr von Bord gehen, um die Lagunenstadt zu besuchen. Nur der Transit zur unverzüglichen Heimreise an Land ist gestattet.

Am Montag ist Venedig in milchiges Sonnenlicht getaucht. Busse und Vaporettos (Wasserbusse) verkehren nach Fahrplan. Handwerker und Angestellte steigen aus den Vorortzügen. Überall bekommt man bequem einen Sitzplatz, auch im empfohlenen „Virenabstand“ von mindestens einem Meter. Atemschutzmasken trägt niemand. Im Giudeca-Kanal fahren die Fähren und die Lastenkähne. Durch den Canal Grande tuckern die Vaporettos und ein paar Wassertaxis. Gondeln verkehren keine.

„Wir hatten die Stadt fast für uns alleine“

Über die Rialto-Brücke gehen die Leute einem Ziel entgegen, niemand schießt ein Selfie. Vom geradezu unheimlich leeren Markusplatz sind sogar die Tauben fortgeflogen. Zwei Straßenhändler bauen am frühen Vormittag ihre Stände für Schals, Sonnenbrillen und T-Shirts mit launigem Aufdruck auf. Mit viel Kundschaft rechnet keiner von beiden, aber irgendetwas müsse man ja mit seinem Tag anfangen, sagen sie.

Auch im Markusdom ist keine Menschenseele. Für Besucher ist er geschlossen, aber wenn man sagt, man komme zum Beten, darf man natürlich hinein ins Gotteshaus. Fast alle Geschäfte sind geschlossen, vor den meisten Cafés und Restaurants bleiben Stühle und Tische aufeinandergestapelt. Nach einem geöffneten Café, wo man Cappuccino und Cornetto bekommt, muss man länger suchen.

Zwei sehr britische Touristen aus Newcastle ziehen ihre roten Rollkoffer über das Pflaster. Sie machen letzte Fotos, ihr Flug soll am Nachmittag gehen. Das Wochenende in Venedig haben sie schon vor Monaten gebucht. Es hat ihnen gut gefallen. „Wir hatten die Stadt fast für uns alleine“, sagt die Frau. Dass sie nach ihrer Rückkehr aus dem „Sperrgebiet“ Venedig daheim in England wohl für zwei Wochen in häusliche Quarantäne müssen, hat ihnen noch keiner gesagt. „Really?“