Spanien als warnendes Beispiel : 500 Tote am Tag gelten schon als Hoffnungszeichen

Am Sonntag vor vier Wochen traten in Spanien die Ausgangsbeschränkungen in Kraft, die viel strenger sind als in Deutschland. Aber von einer spürbaren Lockerung ist in Madrid auch nach einem Monat keine Rede. Die Restriktionen werden wohl noch mindestens einen weiteren Monat die allermeisten Spanier in ihren Häusern halten. Spanien zeigt, wie viel Geduld selbst bei einschneidenden Maßnahmen nötig ist. Als ein kleines Hoffnungszeichen gilt schon, dass sich am Samstag die Zahl der Corona-Toten innerhalb von 24 Stunden auf 510 verringert hat. Es ist die niedrigste Zahl seit dem 23. März, am 2. April waren es 950. Mit 2544 Todesfällen scheint Deutschland im Vergleich zu Spanien (16.353) bisher deutlich weniger betroffen zu sein.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. F.A.Z.

Spanien ist ein warnendes Beispiel vor voreiliger Zuversicht: Die Zahlen der Infizierten und Toten erreichten ihren Höhepunkt erst zwei Wochen, nachdem die Einschränkungen wirksam geworden waren. Regierung und Wissenschaftler sind sich einig, dass es ohne sie noch viel schlimmer gekommen wäre. Angesichts dieser Erfahrungen wirken aus spanischer Sicht die deutschen Diskussionen das viel weniger strenge Kontaktverbot schon wieder zu lockern, verfrüht.

„Es ist leider noch nicht an der Zeit“

Der spanische Gesundheitsminister Salvador Illa musste am Wochenende selbst die Hoffnungen der spanischen Kinder enttäuschen. „Nichts würde der Regierung mehr gefallen“, als ihnen zu erlauben, nach einem Monat wieder auf die Straße zu gehen, sagte der Minister: „Aber leider ist es noch nicht an der Zeit.“ Gleichzeitig vollzog sein Ministerium einen weiteren Kurswechsel: Öffentliche Verkehrsmittel sollen jetzt nur noch mit Gesichtsmasken benutzt werden. Von Montag an werden sie an den Eingängen der U- und S-Bahnen verteilt. Trotzdem riet die Regierung den Bürgern dazu, zu Fuß zu gehen, das Fahrrad oder das eigene Auto zu benutzen.

Immerhin dürfen von Montag an nach zweiwöchiger Unterbrechung wieder die Firmen ihre Arbeit aufnehmen, die für das Land nicht lebenswichtig sind. Nun gilt wieder die alte Vorschrift, dass nur diejenigen Spanier, die nicht im Homeoffice arbeiten können oder zum Einkaufen müssen, ihre Wohnungen verlassen dürfen. Bis auf Supermärkte, Apotheken und Tankstellen bleibt in Spanien aber alles geschlossen.

Zwei mehrseitige Leitfäden für Bürger und Arbeitgeber erläutern neue Vorsichtsmaßnahmen. So empfiehlt das Gesundheitsministerium, sogar Brillen und Mobiltelefone nach der Heimkehr zu desinfizieren. Zudem wird dazu geraten, Schlüssel und Geldbeutel in einer Schachtel in der Nähe der Wohnungstür zu deponieren und die Straßenschuhe nicht in die Wohnung mitzunehmen. Bei intensiverem Kontakt mit anderen Menschen in geschlossenen Räumen sollte man besser die getragene Kleidung ausziehen, ohne sie auszuschütteln und sie mit heißem Wasser waschen.