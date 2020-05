Coronavirus in Deutschland : Weniger als 1000 Neuinfektionen an einem Tag

In Deutschland sind am Maifeiertag zum ersten Mal seit Mitte März wieder weniger als 1000 Neumeldungen an einem Tag registriert worden. Insgesamt haben sich nachweislich fast 162.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Samstag mit 161.703 angegeben – ein Plus von 945 seit dem Vortag. Damit liegt die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland zum ersten Mal seit dem neunten März wieder unter 1000.

Die in der amerikanischen Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 164.077 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte bislang 6575 Todesfälle, die JHU 6736 Tote. Die Zahl der Genesenen betrug etwa 129.000.

Laut RKI sind etwas mehr als zwei Drittel der Infizierten zwischen 15 und 59 Jahre alt. Allerdings sind fast 90 Prozent aller Todesfälle in Deutschland 70 Jahre oder älter. Die Reproduktionszahl schätzte das RKI am Maifeiertag auf 0,79. Dass bedeutet, dass zehn Covid-19-Infizierte etwa sieben bis neun weitere Personen angesteckt haben.

Am Donnerstag hatte sich Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts, dafür ausgesprochen, auch Menschen auf eine Infektion mit Sars-CoV-2 zu testen, die keine Symptome haben, aber zum Beispiel in Pflegeeinrichtungen arbeiten. In der vergangenen Woche hätten 860.000 Tests in Deutschland zur Verfügung standen, so viele wie noch nie. Davon seien aber nur 467.000 genutzt worden. Von diesen Tests seien etwa 25.000 positiv gewesen, manche Personen wurden mehrfach getestet.

Wieler bekräftigte allerdings abermals, dass Deutschland nach wie vor am Anfang eines Marathons zur Überwindung der Krise stehe. Erst wenn die sogenannte Durchseuchung der Bevölkerung bei 60 bis 70 Prozent liege, sei die Pandemie unter Kontrolle. Derzeit liege man in Deutschland im einstelligen Prozentbereich. Die Mehrheit der Wissenschaftler gehe im übrigen von einer zweiten und vielleicht sogar einer dritten Welle aus. „Das Virus ist in unserem Land, es wird noch Monate lang in unserem Land bleiben.“ Die Zeit für sogenannte Immunitätspässe sieht Wieler noch nicht für gekommen. Es gebe noch zu viele offene Fragen, wann und wie lange ein Mensch wirklich immun sei.