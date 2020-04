Coronavirus in Deutschland : RKI meldet mehr als 4000 neue Fälle

Dem Robert-Koch-Institut (RKI) wurden am Freitag 4133 neue Nachweise von Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Insgesamt ist das Virus damit seit Ende Januar in Deutschland bei 117.658 Menschen nachgewiesen worden. Der Anstieg fiel damit wieder deutlich geringer aus als am Vortag. Am Donnerstag waren 5323 neue Infektionen gemeldet worden. Unklar ist allerdings, ob es am Freitag durch den Feiertag womöglich bei einigen Gesundheitsämtern zur Verzögerungen bei der elektronischen Übermittlung an das RKI kam.

Die Zahl der Toten stieg um 171 auf 2544. Laut dem RKI sind 57.400 Erkrankte inzwischen wieder genesen, das sind 3300 mehr als am Vortag.

Im Vergleich dazu meldet die amerikanische Johns-Hopkins-Universität (JHU) bereits 122.171 Infektionen in Deutschland und 2736 Todesopfer. (Lesen Sie hier, worin die Unterschiede bei der Zählung zwischen RKI und Johns-Hopkins-Universität liegen.) Weltweit wird die Zahl der gemeldeten Infektionen mit 1.699.490, die Zahl der Toten mit 102.800 beziffert. Die bislang meisten Infektionsfälle in einem Land, bereits mehr als eine halbe Million, meldeten demnach die Vereinigten Staaten von Amerika, wie aus den Zahlen der JHU hervorgeht. Die meisten Todesfälle, mehr als 18.000, sind in Italien zu beklagen.

In Deutschland ist nach RKI-Zahlen weiterhin Bayern am stärksten betroffen. 31.453 Fälle wurden laut Robert-Koch-Institut im Freistaat nachgewiesen, auch berechnet auf die Fallzahlen pro 100.000 Einwohner ist Bayern mit 242 Fällen das Bundesland mit den meisten bekannten Infektionen. Die wenigsten Fälle, 601, zählt Mecklenburg-Vorpommern. Pro 100.000 Einwohner sind dort nur 37 Fälle.

Noch am Donnerstag hatte RKI-Präsident Lothar Wieler gesagt, es gebe noch keinen Anlass zur Entwarnung. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bezeichnete die Lage als fragil. Gemeinsam mit den Ministerpräsidenten will sie am kommenden Mittwoch über die weiteren Schritte beraten. Die rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer (SPD) und der Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) haben am Samstag vor einer verfrühten Lockerung der strengen Corona-Schutzmaßnahmen, die derzeit bis 19. April in Kraft sind, gewarnt. Für sie stehe „der Schutz der Bevölkerung an erster Stelle“, sagte Dreyer der „Süddeutschen Zeitung“. Sachsen hat derweil bereits die schrittweise Öffnung seiner Schulen ab dem 20. April verkündet.