Coronavirus in Deutschland : Mehr als 2600 Neuinfektionen

Franzose Alain Robert : „Spiderman“ erklimmt Frankfurter Wolkenkratzer

Die Golden Gate Bridge hat er schon erklettert, ebenso wie über hundert andere hohe Gebäude auf der ganzen Welt, sei es in Dubai, Havanna, Hongkong oder London. Stolze 166 Meter kletterte der Franzose Alain Robert nun in Frankfurt ungesichert in die Höhe.