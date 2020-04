Coronavirus in Deutschland : Laut RKI sind mehr als die Hälfte der Corona-Infizierten wieder genesen

An Ostermontag vermeldet das Robert-Koch-Institut 123.016 mit dem Coronavirus infizierte Menschen in Deutschland. Das sind 2537 Infizierte mehr als am Vortag. Die Zahl der Toten steigt auf 2799.

Ein Jogger überquert vor der Siegessäule an Ostersonntag die komplett leere Hofjägerallee, wobei sich die Szenerie in einer Pfütze spiegelt. Bild: dpa

In Deutschland sind Schätzungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zufolge mehr als die Hälfte der mit dem Coronavirus infizierten Menschen wieder genesen. Nach den am Montag veröffentlichten RKI-Zahlen haben sich 123.016 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert – 2537 mehr als einen Tag zuvor. Wieder gesund sind demnach 64.300 Menschen, das ist ein Anstieg binnen 24 Stunden von mehr als 4000. Die Zahl der Patienten, die im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorben sind, stieg um 126 auf 2799.

Nach den RKI-Daten sank die Zahl der Neuinfektionen und die der Todesfälle den dritten Tag in Folge. Allerdings wurden an Wochenenden häufig Fälle mit zeitlicher Verzögerung gemeldet. Die Zahlen werden dem Institut elektronisch von den Bundesländern übermittelt und einmal am Tag aktualisiert.

Die amerikanische Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete am Montagvormittag für Deutschland bereits 127.854 Infektions- und 3022 Todesfälle. (Lesen Sie hier, worin die Unterschiede bei der Zählung zwischen RKI und Johns-Hopkins-Universität liegen.) Weltweit beziffert die JHU die Zahl der gemeldeten Fälle auf 1.851.531, betroffen sind 185 Nationen. Die Zahl der Toten beträgt demnach 114.290 Menschen. Am stärksten betroffen sind weiterhin die Vereinigten Staaten von Amerika.

Am Mittwoch will Bundeskanzlerin Angela Merkel in einer Telefonkonferenz mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise beraten. Dann soll auch entschieden werden, ob die Kontakteinschränkungen gelockert werden können.

Merkel hatte erklärt, ein wichtiger Anhaltspunkt werde ein Gutachten der Forschergemeinschaft Leopoldina sein. Diese Stellungnahme der Nationalen Akademie der Wissenschaften soll über Ostern fertiggestellt werden. Der „Spiegel“ berichtete, nach den Vorstellung der Wissenschaftler könnte der Schulunterricht in den nächsten Wochen wieder aufgenommen werden. Die Öffnung solle sich zunächst auf die Älteren beschränken. Nach dem Bericht plädieren die Forscher auch für den Gebrauch von Atemschutzmasken.