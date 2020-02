Coronavirus in Deutschland : Behörden suchen alle Kontaktpersonen der Infizierten

Nach dem Bekanntwerden zweier neuer Infektionsfälle in Deutschland ermitteln die Behörden alle, die mit den Infizierten in Kontakt waren. Darunter ist auch ein Bundeswehrsoldat. Im Bahnverkehr sind vorerst keine Einschränkungen geplant.

Nach der Ansteckung von zwei Menschen mit dem neuartigen Coronavirus im Kreis Heinsberg sind zunächst keine Einschränkungen im Bahnverkehr in der Region in Nordrhein-Westfalen eingeplant. Das sagte eine Bahn-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur am frühen Mittwochmorgen. Man sei jedoch „im ständigen Austausch“ mit den Behörden, sagte die Sprecherin mit Blick auf Maßnahmen gegen eine mögliche Ausbreitung, zu denen auch eine Einschränkung des öffentlichen Nahverkehrs gehören könnte. Bis nächsten Montag blieben in dem Kreis an der Grenze zu den Niederlanden Schulen und Kindergärten geschlossen.

Zunächst war am Montag ein Mann mit Symptomen einer schweren Lungenentzündung in einem Krankenhaus in Erkelenz bei Aachen aufgenommen worden. Er wurde dort auf der Intensivstation isoliert und in der Nacht zu Mittwoch ins Uniklinikum Düsseldorf gebracht. Er befinde sich in einem kritischen Zustand, wie das NRW-Gesundheitsministerium und der Kreis am späten Dienstagabend mitgeteilt hatten. Am Mittwoch wurde ein zweiter Fall aus dem “engen persönlichen Umfeld“ des Patienten bestätigt. Ob es sich um die Ehefrau des Mannes handelt, ist noch unklar. Sie war am Dienstagabend ebenfalls mit Symptomen in Behandlung, ihr Zustand war aber stabil.

Im Rahmen der Suche nach Kontaktpersonen des Mannes teilte die Stadt Köln am Mittwoch mit, dass der Mann in der vergangenen Woche zu einer Nachuntersuchung in der Uniklinik Köln war. Ermittelt worden seien daraufhin zehn Mitarbeitende der Uniklinik und 31 Patienten. Eine Mitarbeiterin zeigte Krankheitssymptome. Das Ergebnis des Coronavirus-Tests stehe aber noch aus, sagte der Direktor der Virologie der Uniklinik Köln, Florian Klein, am Mittwoch. Die Frau wurde isoliert.

Am Mittwoch hat zudem ein Bundeswehrsoldat angegeben, außerhalb des Dienstes in Kontakt mit dem Mann gewesen zu sein. Das teilte die Bundeswehr mit. Er werde im Bundeswehrkrankenhaus in Koblenz auf eine mögliche Infektion getestet, Symptome zeige er bislang nicht. Ergebnisse würden am Abend erwartet.

Der Erkrankte aus dem Ort Gangelt an der niederländischen Grenze sei Mitte 40 und leide an einer Vorerkrankung. Nach Angaben von Landrat Stephan Pusch hatte der Patient Kontakt mit einem Bekannten, der sich geschäftlich in letzter Zeit in China aufgehalten habe. Das meldete die „Aachener Zeitung“. Ob sich dieser Mann auch in Behandlung begeben habe, blieb zunächst offen.

Patient in Baden-Württemberg stabil

Nach dem ersten nachgewiesenen Coronavirus-Fall in Baden-Württemberg hat sich der Zustand des isolierten Patienten in Göppingen nach Angaben des Landesgesundheitsministeriums nicht verändert. „Es geht ihm gut, er ist in der Klinik und unter Beobachtung“, sagte ein Sprecher des Ministeriums am Mittwochmorgen. Er wird isoliert in einer Einrichtung der Alb Fils Kliniken in Göppingen behandelt.

Der Mann sei am Freitag von einem Aufenthalt in Mailand zurückgekehrt. Am Sonntag habe er Husten bekommen und am Dienstagmorgen Kontakt zum Gesundheitsamt aufgenommen, sagte Stefan Brockmann, der Leiter des

Kompetenzzentrums Gesundheitsschutz am Landesgesundheitsamt (LGA), am Mittwoch in Stuttgart. Noch am selben Tag sei ein Abstrich im LGA untersucht worden, der Patient sei in eine Klinik gekommen.

Nach Angaben des baden-württembergischen Gesundheitsministers Manne Lucha (Grüne) hat der 25 Jahre alte Mann insgesamt 13 Kontaktpersonen. Zwei dieser Kontaktpersonen wurden demnach getestet, das Ergebis steht noch aus. Die Übrigen sollen nicht getestet werden, solange sie keine Symptome zeigen. Die Kontakte stammten aus Göppingen ebenso wie aus dem Kreis Tübingen und dem Alb-Donau-Kreis sowie aus Stuttgart.