Coronavirus in Deutschland

Coronavirus in Deutschland

Coronavirus in Deutschland : 262.000 Neuinfektionen – Inzidenz erreicht Höchstwert

Die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland steigt weiter rapide an. Das Robert Koch-Institut registriert eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1607,1. Der Bundestag befasst sich heute in erster Lesung mit dem neuen Infektionsschutzgesetz.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen hat erstmals die Schwelle von 1600 überstiegen. Der Wert lag laut Robert Koch-Institut (RKI) am Mittwochmorgen bei 1607,1. Am Vortag hatte er 1585,4 betragen, am Mittwoch vergangener Woche 1319,0. Der Wert beziffert die Zahl der Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner im Zeitraum von sieben Tagen.

Wie das RKI unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter weiter mitteilte, lag die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen binnen 24 Stunden bei 262.593. Am Vortag waren rund 198.888 Neuinfektionen gemeldet worden, vor einer Woche waren es 215.854. Die Gesamtzahl der registrierten Ansteckungsfälle in Deutschland seit Beginn der Corona-Pandemie erhöhte sich auf 17.695.210.

Kritik an Hotspotregelung

Binnen 24 Stunden wurden laut RKI 269 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert. Die Gesamtzahl der verzeichneten Corona-Toten in Deutschland stieg damit auf 126.142.

Kurz vor der ersten Lesung des neuen Infektionsschutzgesetzes im Bundestag am heutigen Mittwoch hat der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, die geplanten neuen Maßnahmen kritisiert. "Für die mit dem Gesetz geplante sogenannte Hotspotregelung, die den Ländern Möglichkeiten für schärfere Schutzmaßnahmen in besonders von Infektionen betroffenen Regionen verschafft, brauchen wir klare Kriterien und Grenzwerte", sagte Reinhardt der "Rheinischen Post".

Es sei aber grundsätzlich richtig, die Schutzmaßnahmen wieder etwas zurückzufahren, sagte Reinhardt, denn die Corona-Infektionen unter Omikron verliefen deutlich milder als unter der Vorgängervariante Delta.

Der Bundestag befasst sich am Mittwoch erstmals mit dem Entwurf der Ampel-Koalition für ein geändertes Infektionsschutzgesetz. Das Gesetz soll eine gesetzliche Grundlage für Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie schaffen, wenn die meisten der bisherigen Regeln am Sonntag auslaufen. Neu eingeführt wird eine Hotspotregelung: Sie soll ermöglichen, dass an Pandemieschwerpunkten weiterhin Regeln wie Maskenpflicht, Abstandsgebote oder Hygienekonzepte gelten können.