Coronavirus in China : Wuhans Stunde Null

Vor einem Bahnhof in Wuhan warten Reisende in einer Schlange, um die Stadt zu verlassen. Bild: AFP

Um Punkt Mitternacht wurden auf den Autobahnen rund um Wuhan die Tore an den Mautstationen wieder geöffnet. Zum ersten Mal seit elf Wochen. Das Staatsfernsehen zeigte eine endlose Schlange an Autos, die aus der Stadt rollten. Am 23. Januar war die Stadt, in der die Corona-Pandemie ihren Anfang nahm, überraschend abgeriegelt worden, um die weitere Ausbreitung des Virus zu stoppen. Unzählige Menschen, die wegen des chinesischen Neujahrsfestes Verwandte in der Stadt besucht hatten, strandeten. Erst an diesem Mittwoch durften sie Wuhan verlassen.

Einer von ihnen ist Herr Li, der nur kurz seine Mutter in Wuhan besuchen wollte. Doch aus einem Kurzbesuch im Januar wurden elf lange Wochen, gefangen in einer kleinen Wohnung. Herr Li durfte am Morgen mit einem der ersten Flugzeuge in seine Heimatstadt Shenyang zurückfliegen. „Ich bin sehr, sehr glücklich“, sagt Li am Telefon. „Ich vermisse meine Frau und meine zehnjährige Tochter so sehr.“

Nach der Landung wird er sie allerdings nicht gleich in die Arme schließen können. Er will zunächst ein bis zwei Wochen in seiner Zweitwohnung in Shenyang ausharren, um sicherzugehen, dass er sich auf dem Flug nicht mit dem Coronavirus infiziert hat. Bevor er das Ticket kaufen durfte, musste er in zwei Tests nachweisen, dass er das Virus nicht in sich trägt. Gleich nach der Landung in Shenyang wird er noch einmal getestet werden.