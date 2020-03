Bekämpfung des Coronavirus : Söder kündigt Ausgangsbeschränkungen für Bayern an

Zur Eindämmung des Coronavirus hat Bayerns Ministerpräsident „grundlegende Ausgangsbeschränkungen“ am Samstag, 0 Uhr, für den ganzen Freistaat angekündigt. „Gehen Sie nur in Ausnahmefällen hinaus“, sagte Markus Söder (CSU). Die erweiterten Maßnahmen sollten zunächst für zwei Wochen gelten. Weiterhin erlaubt seien der Weg zur Arbeit, notwendige Einkäufe, Arzt- und Apothekenbesuche, Hilfe für andere, Besuche von Lebenspartnern, aber auch Sport und Bewegung an der frischen Luft – letzteres aber nur alleine oder mit den Personen, mit denen man zusammenlebt.

Auch für die Gastronomie kündigte Söder weitere Einschränkungen an. Erlaubt seien während der kommenden 14 Tage nur noch „to go, Drive-in und Lieferungen“. Diese Maßnahme wollen laut Söder auch die übrigen Bundesländer umsetzen. Final entschied sei dies aber noch nicht, wie er später präzisierte. Gleichwohl habe er in vielen Gesprächen erfahren, dass es auch in den anderen Ländern die Tendenz gebe, „das zu tun“.

Zu den neuen Maßnahmen in Bayern zählt außerdem die Schließung von Friseuren sowie Bau- und Gartenmärkten. Der dortige Besuch sei für manch einen zur Freizeitbeschäftigung geworden, erklärte der Ministerpräsident. Die Lebensmittelversorgung bleibe aber erhalten, so Söder weiter. Hamsterkäufe seien daher nicht notwendig. Auch Banken blieben geöffnet. In Kliniken, Alten- und Behinderteneinrichtungen gelte ein generelles Besuchsverbot mit nur wenigen Ausnahmen für enge Angehörige.

„Wer dagegen verstößt, muss mit hohen Bußgeldern rechnen“

Bayerns Ministerpräsident kritisierte, dass noch immer zu viele Menschen in Gruppen unterwegs seien. Dies könne man nicht hinnehmen. Überwacht und kontrolliert würden die neuen Maßnahmen von Polizei- und Ordnungsdienst. „Wer dagegen verstößt, muss mit hohen Bußgeldern rechnen“, so Söder. Passagierscheine wie in Frankreich werde es aber nicht geben.

„Wir fahren das öffentliche Leben nahezu vollständig herunter.“ Dies sei nach Meinung aller Experten die einzige Möglichkeit, um die Ausbreitung des Virus zu verlangen. Es seien auch noch weitergehende Maßnahmen denkbar, sagte Söder mit Verweis auf die bereits in drei bayerischen Gemeinden verhängten Ausgangssperren.

Bislang kamen 15 Menschen in Bayern nach einer Infektion mit dem Coronavirus ums Leben.

Inwieweit der Bund dem Beispiel Bayerns folgen wird, ist offen. Bundeskanzlerin Angela Merkel wird mit den Ministerpräsidenten der Länder am Sonntag über die Notwendigkeit weiterer Schritte beraten. Die Regierung des Saarlandes will Söders Vorgehen folgen und ebenfalls Ausgangsbeschränkungen erlassen sowie Restaurants schließen. Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) werde am noch Freitag dem Kabinett einen entsprechenden Beschluss vorschlagen, teilte die Staatskanzlei in Saarbrücken mit.

FDP-Chef Christian Lindner lobte die Maßnahmen in Bayern auf Twitter als „verhältnismäßig“. „Es müssen unvernünftige Menschen davon abgehalten werden, sich zu versammeln“, schrieb Lindner. Verantwortungsbewussten Menschen Sport und Spaziergänge im Freien zu verbieten halte er nicht für sinnvoll.