Abstrich am Autofenster : „Corona-Drive-In“ eröffnet

Am Anfang ist es nur ein nicht ganz ernst gemeinter Vorschlag gewesen. Seit Wochenbeginn aber wird in der Kreisklinik Groß-Gerau, genauer gesagt: auf einen kleinen Parkplatz hinter dem Haus, nun tatsächlich eine Art „Corona-Drive-In“ betrieben. Für den Schnelltest müssen angemeldete Patienten nicht einmal das Auto verlassen. Sie dürfen es auch gar nicht.

Denn das Verfahren sieht explizit vor, dass der zu Testende in seinem Wagen, also sozusagen in der eigenen Quarantänestation verbleibt. Derweil nimmt ein möglichst gut geschützter Mitarbeiter des Krankenhauses durchs geöffnete Autofenster hindurch den benötigten Nasen- oder Rachenabstrich vor.

Ergebnis telefonisch mitgeteilt

Wenn jene Personen, die untersucht werden sollen, erst gar nicht in das Krankenhaus gelangten, kämen sie auch nicht mit anderen Patienten oder Mitarbeitern in Berührung, so die Idee für das von der Kreisklinik gewählte Modell. Die Ansteckungsgefahr werde so deutlich gemindert. Bisher sind auf dem Parkplatz am Hintereingang laut Pressestelle des Kreises gut eine Handvoll Personen zum Test vorgefahren – keiner davon habe eine Corona-Infektion gehabt.

Die Ergebnisse werden den „Kunden“, die übrigens nicht einfach so in Groß-Gerau vorbeischauen können, sondern sich vor der Untersuchung mit Vertretern des Kreisgesundheitsamts und des Krankenhauses absprechen müssen, am Ende dann telefonisch übermittelt.

Dabei sind die Groß-Gerauer nicht die Einzigen, die versuchen, möglicherweise infizierte Personen von sich fernzuhalten. Das Krankenhaus in Idstein hat dieser Tage im Falle einer aus Iran zurückgekehrten Familie ebenso gehandelt. Auch in Arztpraxen, etwa in Marburg, soll es bei Verdachtsfällen inzwischen durchaus üblich sein, dass Experten in Schutzanzügen ihre Patienten auf dem Parkplatz vor der Tür zum Abstrich bitten. Im Hochtaunuskreis widmet sich eine Medizinerin besonderen Patienten in der Garage, etwa für Blutabnahmen.