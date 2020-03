Einreiseverbot in EU : „Deutschland wird das sofort umsetzen“

Kampf gegen Coronavirus : EU plant Verbot nicht notwendiger Einreisen für 30 Tage

Im Kampf gegen die Coronavirus-Epidemie will EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Einreisen in die EU aussetzen. Dies solle für alle nicht absolut notwendigen Reisen und zunächst für 30 Tage gelten, sagte von der Leyen am Montag in Brüssel.