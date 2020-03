Frankreich, Österreich, Schweiz, Dänemark : Deutschland schließt Grenzen von Montag an teilweise

Die Einreisebeschränkungen für bestimmte Personengruppen sollen von acht Uhr an gelten. Deutsche dürfen weiter aus den Nachbarländern einreisen. Am Abend will Bundesinnenminister Seehofer über die Details informieren.

Wegen des Coronavirus führt Deutschland von Montagmorgen an strenge Regeln an seinen Grenzen zu Frankreich, Österreich und der Schweiz ein. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Sonntag aus Regierungskreisen, zuvor hatte die „Bild“-Zeitung dies berichtet.

Die Einreisebeschränkungen für bestimmte Personengruppen sollen ab Montagmorgen, 8 Uhr gelten. Deutsche dürfen aber in jedem Fall aus den Nachbarländern einreisen. Über Einzelheiten will Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) um 19 Uhr in Berlin informieren.

Dem Vernehmen nach haben sich Kanzlerin Angela Merkel, Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder, Seehofer, Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), Saarlands Regierungschef Tobias Hans (CDU) und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) auf die neuen Regeln an der Grenze verständigt. Demnach soll es sowohl verschärfte Kontrollen als auch Zurückweisungen geben.

Deutschland will zudem seine Grenze zu Dänemark am Montag um 6 Uhr schließen. Dies habe Seehofer ihm bei einem Telefonat zugesagt, teilte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Sonntag in Kiel der Deutschen Presse-Agentur mit.

Der Warenverkehr zwischen Deutschland und den Nachbarstaaten soll nach dpa-Informationen aber weiter gesichert bleiben. Auch Pendler dürften den Plänen zufolge weiterhin die Grenzen passieren. Hintergrund ist nicht nur die Eindämmung des Coronavirus, sondern auch der Versuch, Hamsterkäufe von Ausländern zu unterbinden, die im grenznahen Raum bereits zu Versorgungsproblemen geführt haben, wie die „Bild“-Zeitung ebenfalls berichtete.

Frankreich wird von Montag an seine Kontrollen an der Grenze zu Deutschland verstärken. Das Innenministerium in Paris sprach am Sonntag nicht von einer Schließung der Grenzen, sondern teilte mit, die Grenzübertritte würden auf das strikt Notwendige zurückgefahren. Der Warenverkehr solle aber aufrecht erhalten bleiben und Pendler sollten weiterhin passieren dürfen.

Dänemark und Polen schlossen ihre Grenzen. Tschechien verhängte einen ab Montag geltenden kompletten Reisebann. Österreich stellte den Bahnverkehr nach Italien ein und schloss seine Grenzen zum Nachbarland fast vollständig.

Derweil hielt SPD-Bundestagsfraktionsvize Bärbel Bas es für möglich, dass in ganz Deutschland eine sehr weitgehende Stilllegung des öffentlichen Lebens nötig werden könnte. „Wenn die Zahl der Neuinfizierungen mit den derzeitigen Maßnahmen nicht verlangsamt werden kann, muss auch ein kompletter Lockdown erwogen werden“, sagte Bas der „Welt“.

Deutsche Urlauber werden zurückgeflogen

Unterdessen will die Lufthansa bis Mittwoch mit 15 Sonderflügen etwa 3000 bis 4000 Urlauber aus der Karibik und von den Kanaren zurück nach Deutschland bringen. Das teilte ein Lufthansa-Sprecher am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur mit. Es handele sich um Urlauber auf den Inseln und auch Kreuzfahrtpassagiere, die wegen der Reisebeschränkungen sonst nicht hätten zurückkehren können. Die ersten Rückkehrer wurden bereits am Sonntag in Deutschland erwartet. Mehrere Reedereien und Touristikunternehmen hätten die Lufthansa beauftragt, die Urlauber von Teneriffa, Punta Cana und Barbados aus zurückzufliegen. Zu den 15 Sonderflügen kämen noch zwei reguläre Flüge aus der Dominikanischen Republik und Barbados. Zielflughäfen sind Frankfurt, München, Hamburg und Berlin.

In Marokko kommt die Bundesregierung deutschen Touristen zur Hilfe, die dort wegen gestrichener Rückflüge festsitzen. „Das Auswärtige Amt und die Deutsche Botschaft Rabat arbeiten gemeinsam mit den Reiseveranstaltern und den EU-Partnern mit Hochdruck daran, Rückreisemöglichkeiten für deutsche Staatsangehörige aus Marokko zu schaffen“, erklärte am Sonntag ein Sprecher in Berlin. Für Angesichts der Ausbreitung des Coronavirus hatte Marokko entschieden, alle Flugverbindungen nach Deutschland, Belgien, Portugal und in die Niederlande zu stoppen.