Do-it-Yourself-Hygienesprays : Mangelware Desinfektionsmittel

Not mache erfinderisch, heißt es. Apotheken und Drogerien in Rhein-Main setzen daher auf Alternativen jenseits herkömmlicher Chemikalien.

So rar sind Desinfektionsmittel derzeit, dass hauptsächlich Gesundheitseinrichtungen damit versorgt werden. Deren Mitarbeiter berichten auf Twitter, dass ihre Vorräte gestohlen würden und Diebe auch vor offenen Flaschen aus Spendern an Eingängen und Toiletten nicht zurückschreckten. Im Handel sind Desinfektionsmittel praktisch nicht mehr verfügbar. Selbst Risikogruppen haben Schwierigkeiten, sich zu schützen, wenn die Bestände der Apotheken aufgebraucht sind. In den sozialen Medien kursieren daher mitunter ungewöhnliche Tipps.

So führt die Suche nach Alternativen zum Beispiel in den Sex-Shop. Denn Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Sexspielzeuge ähneln Drogerieprodukten weitgehend. Katharina Leiber vom Shop „Yes We Cum“ in Frankfurt berichtet von einem leichten Anstieg beim Verkauf der Produkte. Sie warnt jedoch, dass die Mittel für Sexspielzeuge zwar Bakterien und Pilze abtöten, nicht aber vor einem Virus schützen könnten.