Coronavirus : 340 registrierte Neuinfektionen in Deutschland

Nachdem das RKI vergangene Woche bis zu 800 Corona-Neuinfektionen am Tag gemeldet hatte, waren die Zahlen am Wochenende wieder niedriger: Die Gesundheitsämter melden 340 Neuinfektionen.

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 340 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Damit waren seit Beginn der Corona-Krise mindestens 205.609 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, wie das RKI am Montagmorgen meldete (Datenstand 27.7., 0.00 Uhr).

Am vergangenen Donnerstag und Freitag waren dem RKI jeweils rund 800 Neuinfektionen gemeldet worden. Daraufhin hatte die Behörde die Entwicklung „sehr beunruhigend“ genannt und an die Bevölkerung appelliert, Abstands- und Hygieneregeln konsequent einzuhalten. Die Zahlen der Neuinfektionen sind am Wochenende tendenziell niedriger als an Werktagen, weil nicht alle Gesundheitsämter ihre Werte übermitteln.

In Deutschland starben nach den RKI-Angaben bislang 9118 mit dem Virus infizierte Menschen – seit dem Vortag kamen keine neuen Todesfälle hinzu. Bis Montagmorgen hatten 190.400 Menschen die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden.