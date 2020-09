2194 Neuinfektionen : Die Corona-Zahlen steigen wieder deutlich

Ein Plakat in Offenbach mahnt daran, die Abstandsregeln einzuhalten. Bild: dpa

In Deutschland stecken sich wieder mehr Menschen mit dem Coronavirus an. Die Schwelle von 2000 war zuletzt in der zweiten Augusthälfte überschritten worden. Der Bonner Virologie-Professor Streeck dämpft die Hoffnungen auf einen schnellen Impfstoff.