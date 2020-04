Corona-Zahlen : Mehr als 130.000 bestätigte Infektionen, rund 77.000 Genesene

Erinnerung an die Abstandsregeln auf einer Schautafel in Hamburg Bild: dpa

Nachdem die Bundesregierung und die Länder am Mittwoch eine Verlängerung der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus angeordnet hatten, ist die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland erstmals seit dem 9. April wieder gestiegen. Nach Angaben der amerikanischen Johns Hopkins Universität vom Donnerstagmorgen wurden in den letzten 24 Stunden 2543 neue Fälle gemeldet. Damit nimmt die Zahl der Neuinfektionen abermals zu, nachdem sie sechs Tage in Folge zurückgegangen war. Insgesamt wurden demnach seit Beginn der Pandemie in Deutschland 134.753 Infektionen registriert. Laut Universität sind zuletzt 309 weitere Menschen infolge einer Covid-19-Infektion gestorben. Die Gesamtzahl der Todesfälle steigt damit in Deutschland auf 3804.

Auch die Zahlen des Robert-Koch-Institutes (RKI) zeichnen ein ähnliches Bild: Die Schwelle von 130.000 bestätigten Infektionsfällen ist demnach überstiegen worden. Das RKI zählt nach den Angaben auf seiner Internet-Seite aktuell 130.450 Fälle, das ist ein Plus von 2866 im Vergleich zu Mittwoch. Die Zahl der Toten stieg im selben Zeitraum um 315 auf 3569. Rund 77.000 Menschen sind demnach genesen. Am stärksten betroffen ist nach wie vor Bayern vor Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg.

Kanzleramtschef Helge Braun verteidigte unterdessen die Beschlüsse für eine nur schrittweise und vorsichtige Lockerung der Maßnahmen. „Wir haben uns das alle nicht leicht gemacht, weil wir natürlich spüren, dass jetzt Menschen gerne wieder auf die Straße wollen“, sagt Braun im ARD-“Morgenmagazin“. Zur anhaltenden Schließung größerer Geschäfte erklärte er, es gehe auch um eine Reduzierung des Publikumsverkehrs in den Innenstädten. „So eine normal gefüllte Fußgängerzone, so wie wir das von früher kennen, das können wir momentan auch nicht riskieren“, so Braun. „Und deshalb müssen die großen Geschäfte, die häufig die Publikumsmagneten sind, noch eine Weile geschlossen bleiben.“