Kinder-Notbetreuung : Unterwegs mit tapsigen Schritten

Kindergrippe in Dresden: Noch gehört die Notbetreuung in vielen Bundesländern zum Alltag. Bild: dpa

Emil liebt Lejla. In ein paar Tagen wird er zwei Jahre alt, sie ist seine Lieblingserzieherin. Anfang Mai vor einem Jahr, während seiner ersten Tage in der Krabbelstube, da nahm sie ihn auf den Arm, wenn er traurig war, sie stapelte mit ihm Bauklötze, half ihm hoch, wenn er gefallen war, lief mit ihm durch den Garten und wechselte die Windeln. „Lejla“ – das war eines seiner ersten Wörter.

Michael Wittershagen Zuständig für den Sport in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Aber nun, ein Jahr danach, in Woche acht des Corona-Lockdowns, auf dem Weg zu seinem ersten Tag in der Notbetreuung, da sagt er: „Nein, Lejla, Emil Hause!“ Ein paar Minuten später weint er, hält sich an seinem Laufrad fest, weint noch mehr, als der Vater ihn auf den Arm nimmt und wie ein trauriges Paket zu Lejla gibt. Tränen kullern Emils Wangen herunter, noch ein Schluchzen, dann schlägt die Tür ins Schloss. „Ich wünschte, er hat trotzdem noch einen fröhlichen Tag“, sagt Lilli, die Fünfjährige, auf ihrem Weg in den Kindergarten, zu ihrem ersten Tag in der Corona-Notbetreuung.