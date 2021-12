Zusammenhalt in Corona-Zeiten : Mit uns oder gegen uns

Sagen die Eltern zu ihren vier Kindern: Wir wollen ja wieder unser großes Familienfest machen. Das geht aber nur, wenn ihr alle schön brav seid und eure Zimmer aufräumt. Drei der Kinder machen sich ohne Murren ans Werk, sortieren die Bücher ein, setzen die Stofftiere ins Bett. Kind vier kippt seine Spielzeugkiste im Wohnzimmer aus, setzt das Badezimmer unter Wasser, zieht die Geschwister an den Haaren und kräht: „Freiheit!“ Als die Oma auf einem Spielzeugauto ausrutscht und sich den Schenkel bricht, wissen sich die Eltern nicht mehr anders zu helfen, als hart durchzugreifen: Die Feier ist ge­strichen, es gibt Stubenarrest. Für alle Kinder. Aus dem Zimmer von Kind vier dringt die ganze Nacht Geheule: „Ihr spaltet diese Familie!“

Wenn es noch etwas gibt, auf das man sich in diesem Land einigen kann, dann wäre es das: Wir sind uns nicht mehr einig. Durch Deutschland geht ein Riss, die Gesellschaft ist gespalten, Polarisierung allerorten. Am deutlichsten zeigt sich das zum Jahresende 2021 am Thema Corona. Auf der einen Seite die „Schwurbler“, die „Leerdenker“, die „Covidioten“ – auf der anderen die „Schlafschafe“ oder, halbwegs neu im Angebot, die „Rotpunktfraktion“ (mit rotem Einstichpunkt wegen der Impfung). Letztere sind klar in der Mehrheit, geredet wird über die Ersteren: Sie sind, um im Bild zu bleiben, das Kind, das die gesamte Aufmerksamkeit absorbiert, zum Leidwesen der anderen.

Von Rissen durchzogen

Nun ist, wie der Soziologiestudent schon in der Einführungswoche lernt, eine Gesellschaft nicht homogen, sondern ein Zusammenschluss unterschiedlichster Gruppen. Sie ist von Rissen nur so durchzogen, was egal ist, solange es genug Kitt gibt, zum Beispiel: Vertrauen in die staatlichen Institutionen. Das hat nur leider abgenommen. Und auch zwischenmenschliche Beziehungen sind in der Pandemie belastet worden. Wenn die sonst nette Bekannte mit dem Homöopathie-Fimmel plötzlich Links verschickt zu Texten über verheimlichte Massen von Impftoten: Soll man es ignorieren? Diskutieren? Oder den Kontakt abbrechen?

In seinem neuen Buch „Bin ich das?“ befasst sich der Historiker Valentin ­Groebner auch damit, wie sich ein Wir konstituiert. „Was einer Gruppe die Vorstellung von Kohärenz und Zusammengehörigkeit liefert, ist die Vereinbarung, wer sie nicht sind“, schreibt er unter Berufung auf den Anthropologen Fredrik Barth: „,Wir‘ sagen heißt, einen gemeinsamen Feind herzustellen.“ Ein solches Wir funktioniere dann als „Befürchtungsgemeinschaft“, so auch im Angesicht des Coronavirus. Tatsächlich ist, wie Studien der Bertelsmann-Stiftung und des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung belegen, der Zusammenhalt innerhalb unserer Gesellschaft zu Beginn der Pandemie zunächst stärker geworden. Mögliche Gründe: das Erlebnis nachbarschaftlicher Solidarität, das Gefühl, in einem Boot zu sitzen, und dass man anfangs, wie es in der DIW-Studie heißt, „zufrieden mit dem staatlichen Krisenmanagement“ war. Diese Phase aber ist vorbei – und die Befürchtungsgemeinschaft dahin. Wie sollte sie auch bestehen bleiben, wenn für manche gar nicht das Virus der größte Feind ist, sondern die Regierung, das System, die Pharmaindustrie oder der Mitbürger mit der Maske?