Hendrik Streeck im Porträt : Ein Musiker im Labor

Deutschland ist derzeit zweigeteilt: Die einen spielen im Team Drosten, die anderen im Team Streeck. Der eine ist Virologe in Berlin, der andere Virologe in Bonn. Der eine warnt vor einer zweiten Welle und vorschnellen Lockerungen, der andere schätzt das Virus weniger gefährlich ein. Christian Drosten und Hendrik Streeck kennen sich gut, tauschten sich bis kurz nach Ostern regelmäßig aus. Seither herrscht Funkstille zwischen den beiden Wissenschaftlern, die momentan die Republik bewegen. Sechs Jahre Altersunterschied trennen die beiden. Streeck, der Jüngere, wirkt mit seinen 42 Jahren geradezu jugendlich. Sieht aus wie ein Model, nicht wie ein Wissenschaftler. Streeck lacht gerne, zeigt ein fröhliches Gesicht, was einige unangemessen finden. Schließlich leben wir in einer Krise, und in die scheint ein Wissenschaftler vom Schlage eines Drosten mit seiner meist ernsten Miene für viele besser zu passen.

Peter-Philipp Schmitt Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt“. F.A.Z.

Gemeinsam ist ihnen, dass sie übelst angefeindet werden. Dabei machen sie nur ihre Arbeit, als Wissenschaftler. Die Entscheidungen, die sich daraus ergeben, treffen andere. Beide legen Wert darauf, dass sie keine politischen Empfehlungen abgeben, sie sagen ihre Meinung, schließen oder öffnen aber keine Schulen und Kitas, Biergärten und Geschäfte.